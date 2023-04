Ronaldo lo confiesa: “Fue el único que vino a verme al hospital cuando me rompí, no sé por qué lo hizo, pero ahí comenzó nuestra amistad”

Las imágenes de un Ronaldo tirado en el suelo y llorando eran desgarradoras. Ahora, su vuelta estaba programada para el 2001. Parecía una pesadilla de la que no podía despertar.

La cadena británica de streaming, DANZ, publicó un documental del brasileño y ahí el exdelantero recordaba aquellos días. Confiesa que el francés Zinedine Zidane fue el único en visitarlo al hospital cuando se estaba recuperando.

“Zidane tiene un papel muy especial en mi carrera. Tengo un respeto increíble por él desde siempre, desde que nos enfrentamos por primera vez, él en la Juventus y yo en el Inter. No tenía relación personal con él cuando me lesioné y fue una gran y bonita sorpresa la que me dio al visitarme”, revela Ronaldo.