Llegó al entreno del Liverpool en un Mercedes, con un Rolex y Klopp lo puso en su lugar: “¿Cuántos partidos has jugado?”

“La generación más joven debe asimilar lo que los jugadores mayores aprendimos a través de la experiencia. En el fútbol moderno ya no hay jugadores jóvenes que limpien las botas o carguen el agua, porque ahora hay gente especialmente entrenada para eso y no creo que sea bueno”, comenzó diciendo el ahora defensor del Olympique de Lyon .

El croata señaló a los responsables de esto: las redes sociales, y las califica como un arma de doble filo dependiendo el tipo de uso.

“Lo borraría todo y me concentraría en cosas reales. Pero esto no es tan fácil de hacer para las generaciones más jóvenes. Todas estas estúpidas plataformas y cosas requieren mucho tiempo y atención y hacen que una persona no se concentre en su fútbol. No es necesario utilizarlo todos los días. Hay personas que revisan sus redes sociales tres veces al día, publican fotos y eso me preocupa mucho por los jóvenes”, explicó.

Fue entonces durante la entrevista cuando contó un caso real: “En 2017, en el primer día de entrenamiento de la pretemporada 2017-18 con el Liverpool, un jugador de 18 años, de quien no diré su nombre, llegó a entrenar en un Mercedes y con un Rolex dorado en la muñeca”.

“¿En qué coche viniste aquí?, preguntó Klopp. Y el chico respondió: ¡En un Mercedes! ¿Qué es eso de tu muñeca?, replicó el técnico. Un Rolex, le contestó el canterano. Y Klopp le dejó su mensaje final: ¿Cuántos partidos ha jugado con el primer equipo?. Ninguno, dijo el chico. Al día siguiente llegó sin reloj y en un coche normal”, recuerda Lovren.