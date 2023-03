Xavi lo deja claro: “El Barça es el club más difícil del mundo; si el Real Madrid gana 0-1 es fiesta nacional”

El técnico catalán, que no podrá estar mañana por sanción al igual que Gavi , habló en conferencia sobre ese enfrentamiento y fue consultado por el triunfo sobre los blancos en la Copa del Rey.

No podrá estar en el banquillo

“Mañana veré dónde estoy, tal vez desde arriba para verlo mejor. Con perspectiva. Pero no cambia nada. Habrá charla normal”.

Críticas tras ganar al Real Madrid

“Desde dentro, hacemos un análisis en el que el Madrid nos apretó y exigió, nosotros queremos posesiones largas y no lo conseguimos. Hay momentos en que los partidos ante el rival grande te puede someter. Buscamos posesión de 60, 70 y 80. Pero el contrario también juega y te puede dominar. Pero nosotros también jugamos defensivamente sin pelota, y estuvimos extraordinarios, pero no es lo que queremos. Queremos generar con pelota, como el día de la Supercopa. Pero el contrario también juega y tiene la pelota”.

La posesión

“Veo que ha habido revuelo. El Barça es el club más difícil del mundo, ganas al Real Madrid 0-1 y no convence y si es al revés es fiesta nacional. Ya lo dije el año pasado y me dieron hostias como un piano. En el Barça hay que ganar y convencer, y es nuestro objetivo. Pero el contrario es el vigente campeón de LaLiga y Champions, y si te aprieta alto es difícil. Es entender de fútbol. Hablar de posesión cuando te juegan mano a mano es absurdo. No nos plantamos en el área para estar en bloque bajo, nos puso el Real Madrid ahí. Esto es fútbol”.

Debate

“Es el club más difícil del mundo, sin ninguna duda. Hay que ganar y convencer. Hay una idea de juego muy claro y si no la haces no estás tan satisfecho. Ganamos en un campo difícil. Pero acabé más satisfecho el día de la Supercopa que en la Copa. Me gusta ganar siendo protagonista y dominador, pero así es el fútbol”.