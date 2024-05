Xavi se fue del Barcelona y lanzó dura advertencia al próximo técnico del club: “Que sepa que va a sufrir”

Xavi Hernández ofreció su última conferencia de prensa como entrenador del Barcelona luego del ajustado triunfo ante Sevilla (1-2) para cerrar la liga española. Le pidió al próximo técnico del equipo que tenga “paciencia” porque no es un plaza fácil debido a la pésima situación económica que atraviesa la entidad. Además considera que durante estos años no lo dejaron trabajar con “tranquilidad”.

“Es un caso aparte porque no estaba en el mapa del Barcelona, lo rescatamos de la cesión. No lo conocía casi nadie. Pero nos gustó, le vimos cosas y tenía desparpajo y podía aportarnos. Ha marcado la diferencia. Es un jugador de nivel. La relación con los jugadores es maravillosa. Estoy satisfecho”.

“Liberación, no porque queríamos continuar. Son decisiones del club, que respetábamos. Pero pensábamos que no se había terminado esto. Sensación contradictoria, no hemos logrado títulos, pero íbamos en el buen camino. Pero es así, el fútbol tiene estas cosas. Los dirigentes toman decisiones. Estamos satisfechos de lo que hemos hecho: son dos títulos en una situación de mucha adversidad. La situación es difícil. Soy culé. La reacción de los jugadores ha sido de maravilla”.

Su polémica salida

“No es mi responsabilidad decir las razones. No me queda otra que aceptarla y nada más. Ya está la decisión tomada y hay que mirar hacia adelante. El club está por encima de cualquier persona”.

Situación del club

“Tengo la sensación de que todo lo que he hecho ha causado un terremoto. Me han apuntado, en general. No he podido trabajar con tranquilidad y calma. Teníamos ganas de trabajar. Esto es la vida del entrenador. Es una pena”.

Últimos días

“No se ha valorado el trabajo en la situación de adversidad en la que vinimos. Éramos novenos, luchamos por el título. Luego logramos doblete. Y este no hemos estado a la altura por detalles, por cuatro partidos claves. Pensaba que podíamos salir. Ha sido una lástima. Estoy triste y este es mi trabajo”.

Crisis

“La situación no va a cambiar. Los motivos los debe explicar quien ha tomado la decisión”.