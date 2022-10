Xavi se acuerda del Real Madrid tras el triunfo del Barcelona en Mestalla: ‘‘Queremos presionarlos’’

Xavi Hernández salió vivo de Mestalla. El técnico del Barcelona reconoció la importancia de vencer al Valencia, ya que dormirán como líderes del certamen y ayudará a levantar la moral luego de la dolorosa eliminación en la fase de grupos de la Champions League.

Así marcha la tabla de posiciones de la liga española 2022-23

Partido

“Ha sido una victoria importantísima. Casi en el último segundo. No hemos dejado de creer. Hemos jugado con ansiedad, nos ha afectado la Champions. Ha pesado lo del miércoles. Hemos sufrido. A partir de tres cuartos se ha puesto difícil. La toma de decisión ha sido mala, fruto de la ansiedad. Hemos sido mejores que el Valencia y hemos merecido la victoria. No ha sido un partido excelente, no hemos estado inspirados, pero es vital. El partido no ha tenido mucha historia. Ha sido intenso. El Valencia es un equipo intenso, agresivo y ofensivo. Pero hoy ha sido más defensivo de lo habitual”.

Triunfo

“Es muy importante para el equipo. Se lo merecía. Hace esfuerzo, trabaja y la recompensa es importante. Dormimos líderes. Y queremos acabar bien y presionar al Real Madrid”.