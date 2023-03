La condición de Xavi para renovar su contrato: “Los peores días de mi vida han sido como entrenador del Barcelona”

Laporta dijo que quería renovarlo

“Yo estaría toda la vida en el Barça, es mi casa, pero dependo de los resultados. El Barça tiene mucha suerte de tener un presidente como él. ‘Jan’ es mi amigo, es muy fiable y va de cara. Esto no va de dinero ni años de contrato, sino de que quiero que el club vaya bien. El día que sienta que no convenzo a los jugadores, me iré a casa. Primero, los resultados. Después ya hablaremos de mi futuro”.

La dificultad de ser el DT del Barcelona

“Estoy constantemente juzgado y criticado. Es duro, tengo una familia y niños pequeños. Hay muchos momentos en los que no compensa ser entrenador del Barça. Y más si eres culé como yo. Es muy duro cuando te dicen que no sirves o que no tienes personalidad. A veces no te enteras de las críticas y te llama algún amigo diciéndote que te están matando”.

“Los peores días de mi vida han sido como entrenador del Barça. En muchos casos me he hecho la pregunta de si compensa. No necesito nada a nivel económico... pero soy del Barça y quiero ayudar al club”.