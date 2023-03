¿Vuelve Messi? La tajante respuesta de Laporta, los próximos fichajes del Barcelona y el caso Negreira: “Hay una campaña para perjudicarnos”

“Somos conscientes de que no podemos gobernar a base de palancas. Últimamente sólo salen noticias negativas del Barcelona. Ahora no les gusta a quién hemos contratado para las obras del Camp Nou... Diría que tiene que ver con la Superliga”.

“Tenemos una rueda de prensa preparada para hablar de este tema. El Barça nunca ha comprado árbitros y el Barça nunca ha tenido intención de comprar árbitros. Rotundamente nunca. La contundencia de los hechos contradice a los que intentan cambiar el relato. Hay una campaña para perjudicar los intereses del Barça. Es una campaña orientada a controlar el club. LaLiga no acepta que el Barça no firmase el contrato con CVC”.

Intento de controlar al Barça

“Empezamos a ir bien, hemos salvado el club económicamente y no podemos seguir con las palancas. Hay que hacer un plan de viabilidad. Lo que estoy viendo es que solo hay noticias negativas y artículos de los que no voy a hablar. No ha gustado que hayamos contratado la empresa Limak. Quien tiene interés en controlar el Barça es LaLiga y CVC. Creo que va por aquí. Nosotros defendemos este modelo de propiedad de los socios y socias. Esto es lo que más me motiva. Hay que defender los intereses del Barça y lo tienen complicado. El Barça no entrará en otro modelo de propiedad. Nos quieren escañar económicamente para acabar siendo Sociedad Anónima. Yo veo intentonas, pero no son suficientemente veraces”.

Palancas

“LaLiga se dedica a emitir circulares para que las palancas no afecten al fair-play. Sólo se pueden operaciones sobre activos que no generen activos recurrentes. La venta del 49% de BLM no sería considerada un ingreso. El Museu tampoco, porque da ingresos. Barça Studios depende de los activos. Nosotros hemos creado una filial que tiene Web3, NFTs... y antes servía a efectos de ‘fair play’. Ahora solo se podría vender el 49% de activos individuales. No lo tengo planteado. Con BLM tenemos ofertas. Hemos revisado la deuda y estamos en récord de ingresos por patrocinios. Mientras funcione así, no nos plantemos vender más activos”.