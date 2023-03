“Estoy encantado por la lesión de Neymar, ya no lo soporto, no quiero verlo más en la cancha; el PSG ahora estará más centrado”

“Ya no puedo ver a Neymar. No puedo hacerlo más. Lo encuentro insoportable en su regate, en su actitud. No quiero verlo más en la cancha. Él me cansa. Sin Neymar, será un equipo mucho más equilibrado, más centrado”, apuntó.

No es la primera vez que Dugarry arremete contra Neymar. De hecho, lleva años criticándolo por su desempeño o las constantes lesiones que lo apartan de compromisos decisivos como el que disputará este miércoles el PSG en la Champions League.

La escuadra de Galtier se juega una final frente al Bayern Múnich en el Allianz Arena y deberá remontar el 0-1 que sufrió en París para avanzar a los cuartos de final de la competición. Ney lo verá desde su casa.