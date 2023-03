Bomba: Ancelotti no lo pone a jugar, acaba contrato en junio... ¡y va a escuchar la oferta del Barcelona!

“Ni lo he pensado ni lo he valorado. Hay muchos rumores, especulaciones, y es normal. En siete meses puedo firmar con cualquier club y es normal que salgan muchos clubes. No te puedo dar una respuesta, no lo sé”, decía el volante español en septiembre del año pasado cuando le consultaron si descartaba al Barcelona en el Partidazo de la Cadena Cope.

Asensio no ha conseguido mantener esa regularidad que tanto se demanda en el Real Madrid. No está nada contento con su situación y ve cada vez más complicado ampliar su contrato.