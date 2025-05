Xavi dice lo que nadie en el Real Madrid se atreve sobre Ancelotti y confiesa la liga a la que quiere ir

Xavi, que no entrena desde que dejó el Barcelona en mayo de 2024, dio una extensa entrevista a The Athletic , en la que habló de su pasión por el fútbol y de sus planes futuros.

"Mira lo que le ha pasado a (el italiano Carlo) Ancelotti, con todo el mundo criticándole. No es justo. Ha ganado treinta títulos en diez años y le critican como si no hubiese ganado nada. (El entrenador del Athletic Club, Ernesto) Valverde lo explicó a la perfección: 'Si critican a Ancelotti, ¿qué esperanza hay para el resto?'. La presión en España es muy difícil, especialmente en Barcelona y Madrid" , indicó sobre el entrenador del Real Madrid, criticado tras la eliminación del conjunto blanco en cuartos de final de la Liga de Campeones.

"No tengo prisa, pero me gustaría un buen proyecto. Un proyecto en el que me digan: 'Tienes cuatro años para trabajar y desarrollar un proyecto'. Me encantaría trabajar en la Premier League, porque me encanta la pasión que hay allí. En España, es todo sobre los resultados" , afirmó.





Además, Xavi no descarta dirigir algún día a España. "¿Por qué no? O a cualquier otra. No tengo prisa. No tengo una obsesión de dónde quiero entrenar. Estoy tranquilo viendo fútbol y estando con mi familia".

"El máximo de partidos que he visto en un día fueron ocho. Me gusta analizar equipos. A lo mejor pongo en mi ordenador 'Atalanta' y me veo cuatro partidos seguidos. ¿Por qué? Porque me interesa lo que (Gian Piero) Gasperini está haciendo".