Xavi tras cerrar la gira por Estados Unidos: ‘‘No sé si se quedará en el Barcelona; espero que haya salidas’’

‘‘No es ninguna señal. Yo no envío señales, yo hablo con los jugadores y les digo las cosas claras. Nico también jugó hoy allí como central’’.

Futbolistas como Memphis Depay y Frenkie de Jong están en la rampa de salida y, tras finalizar el compromiso, el entrenador no descartó el adiós del mediocampista neerlandés en rueda de prensa.

El Barcelona cerró su gira de pretemporada por Estados Unidos con un triunfo sobre el New York RB de la MLS (0-2). Los azulgranas disputaron cuatro encuentros con un saldo de tres victoria y un empate. Para Xavi , estos partidos sirvieron con el fin de definir quiénes serán sus elegidos para completar la lista final.

Tiene 30 jugadores disponibles

‘‘La mayoría ya saben si contamos con ellos. Siempre hay algún jugador que ya veremos qué pasa. El año pasado tuvimos muchas dificultades y no teníamos esta plantilla. La competencia nos hará mejores a todos. Espero que haya salidas. He sido muy claro. Me alegro mucho por Óscar (Mingueza). Le deseo lo mejor”.

Lewandowski sigue sin marcar

‘‘Ya han entrado en los entrenamientos. Ayer entraban y hoy no. Es la novedad. Es normal que tenga un punto de frustración porque tiene la necesidad de gustar. Pasó con Luis Suárez. Le pasó a Ferran. Va a marcar goles. No sólo son los goles. También los puntas tienen que presionar’’.

Dembélé

‘‘No sé qué más decir de él. Me gusta como futbolista. No veo muchos como él. Si tiene gol, fantástico. Creo que fue el mejor asistente de LaLiga desde que vinimos’’.

Más fichajes

‘‘No lo sé. Todo depende de cómo encajemos el fair-play. Es un tema económico y dependeremos de esto. Cuantos más, mejor’’.