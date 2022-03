$!La reacción de Xavi tras reunirse con Haaland para convencerlo de fichar por el Barcelona: ‘‘Estamos trabajando por el bien del club’’

Ante todo esta marco, Xavi respondió: “No puedo dar detalles, sólo decir que estamos trabajando para el presente y el futuro del club. No puedo avanzar nada más, cuando pueda hacerlo somos los primeros en decirlo. Por ejemplo, ayer anunciamos la llegada da Pablo Torre. Pero, en este caso, no tengo que decir ni anunciar nada, sólo que estamos trabajando por el bien del club, del futuro y del presente”.

Además, Hernández dejó muy claro que no le pesa la responsabilidad de participar activamente en las negociaciones que tiene abiertas el Barcelona, entre ellas la de Haaland.

‘‘Somos un equipo, con el presidente al mando, Mateu, Jordi... Me dan mucha confianza, no puedo pedir más. No decido yo solo, nadie decide unilateralmente. Es un grupo y soy una persona de hacer equipo, de preguntar, de que todo el mundo opine y luego decidir. Mi rol es decisivo también, pero no estoy solo. Es presentarle al jugador el proyecto, la idea de juego y no engañarlo”, explicó.

Y añadió: ‘‘La sensación es que no toca hablar de estas cosas. Entiendo el interés y la ilusión que ha generado el equipo, pero estamos en el presente. Mañana jugamos en Elche. Somos cuartos, podemos llegar a ponernos terceros. Tenemos una Europa League delante. No es momento de hablar de fichajes ni de futuro, sólo de ahora. Estamos trabajando y planificando de cara al futuro’’.

Piqué y Dani Alves

Xavi también se pronunció sobre la continuidad de Piqué y Dani Alves, los dos veteranos defensores que podrían estar disputando su última temporada con el club.

‘‘¿Piqué? Estoy encantadísimo con su rendimiento, es extraordinario. No me he encontrado ningún jugador que no quiera venir al Barcelona. Con Dani no hay color, nos está dando mucho en el campo’’, valoró.