El ‘dardo’ que Ibrahimovic lanzó al PSG y recibe lapidaria respuesta del club: ‘‘Quería volver y le dijimos que no’’

Zlatan Ibrahimovic, fiel a su estilo, había expresado en diciembre del año pasado que si fuera dirigente del PSG ‘‘todos los jugadores tendrían disciplina. Porque si te pago tanto dinero y no me devuelves lo máximo, no te puedes quedar en el club. Esto es disciplina y más disciplina’’.

Ibrahimovic le recomendó a Mbappé fichar por el Real Madrid

‘‘En el PSG no hay suficiente disciplina y Mbappé la necesita para mejorar, crecer y pasar a la siguiente etapa. Si hubiera más rigor, todos correrían en el campo. Si yo estuviera en el PSG, no les diría que quieren hacer, se los ordenaría y se los exigiría’’, aseguraba el delantero del Milan.

Tres meses después de esas declaraciones vino la reacción de Leonardo, el polémico director deportivo del PSG, quien afirma que el sueco intentó regresar al equipo francés, pero ellos le cerraron la puerta.

‘‘Ni siquiera voy a responderle. ¿De cuál indisciplina habla? Creo que hay una razón por la que, cada vez que un jugador deja el PSG, no puede evitar hablar de nosotros. Y es que todos quieren volver’’, dijo el dirigente en diálogo con L’Équipe.