$!Futbolista turco se niega a ponerse la camiseta de ‘‘no a la guerra’’ en Ucrania y confiesa el motivo

Sin embargo, Aykut Demir , capitán del Erzurumspor de la Segunda División de Turquía, ha sido tendencia tras su imagen antes disputar un partido, donde todos los jugadores saltaron al campo con una camiseta de “no a la guerra”... pero él no.

La guerra provocada por Rusia desde el pasado jueves en tierras ucranianas llegó hasta el deporte. La FIFA eliminó del Mundial a la selección rusa, por lo que no podrá disputar el repechaje, y la UEFA expulsó a todos los equipos de ese país de las competiciones europeas.

Demir, quien nació en los Países Bajos, pero jugó para la selección turca, destacó la doble moral y dijo que la gente sufre a diario en Oriente Medio y que no tiene tanta repercusión como este conflicto actual entre Rusia y Ucrania.

“Miles de personas mueren cada día en Oriente Medio. También me siento mal. Comparto el dolor de la gente inocente”, aseguró el defensor para el medio de su país ‘Fanatik’.

Y añadió: “Aquellos que ignoran la persecución están haciendo estas cosas cuando pasa en Europa. No me gusta vestir esa camiseta porque no fue hecha para esos países”.