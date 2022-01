La contundente respuesta de Xavi Hernández sobre el posible fichaje de Álvaro Morata por el FC Barcelona

Xavi Hernández dio la primera conferencia de prensa en este 2022, en su comparecencia habló de varios temas como que el partido ante Mallorca, su próximo rival, no debió jugarse por las múltiples bajas.

Además, se refirió al posible fichaje de Álvaro Morata por el FC Barcelona y dejó una respuesta contundente. Aquí te dejamos todo lo que habló el DT.

Los motivos de no aplazar el partido

“No lo sé. No es una pregunta para mí, es para los que deciden. Estamos para acatar normas, pero tenemos 18 bajas, once por Covid. Si queremos espectáculo, la Liga no se lo puede permitir. Es un partido descafeinado para todos. La situación es límite. Ahora estamos haciendo tests de antígenos y podría haber más casos”.

Y agregó con respecto al tema: “Es la situación que tenemos, pero debemos afrontarla con positividad. El Mallorca tendrá bajas importantes. Somos el Barça y quien juegue deberá rendir al máximo. Si no se suspende estos partidos, no sé cuál se va a suspender a partir de ahora. ¿Sentido común? No hay”.