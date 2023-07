Xavi se queja de la intensidad del Arsenal y Arteta le responde: “Parecía un partido de Champions, no era normal”

“Ha sido un partido muy bueno para el espectáculo, no tanto para los entrenadores. Ha sido de ida y vuelta. Se ha notado que estaban mucho más rodados que nosotros. Hemos estado tiernos en defensa. Hemos dejado de contar con Gavi y Lenglet, con molestias. Gente que ha jugado en posiciones que no son las suyas naturales. Hemos visto cosas positivas y otras no tanto. Estaban mucho más rodados que nosotros”, explicó el técnico azulgrana tras el encuentro.

Seguidamente revela su charla con Mikel Arteta: “Le dije al final del partido que parecía un partido de Champions porque la intensidad que pusieron no era normal para un amistoso, pero entiendo que todos quieren ganar. Para nosotros era el primer partido y veníamos de un virus... Para los fans, la Premier es espectacular”.

“La nuestra no me ha sorprendido, la suya sí. No es normal tanta intensidad ni tantas faltas tácticas. Todos queremos competir, pero esto es un amistoso. Ellos están a otro ritmo de intensidad. Se han visto cosas positivas y estoy contento en general. Resultado aparte, las conclusiones son positivas”, cerró el catalán.