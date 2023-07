Xavi lo echó del Barcelona: “Me dijo que no contaba conmigo; muchas de sus decisiones me molestaron”

Riqui Puig era considerado la eterna promesa del FC Barcelona. Pese a su calidad, nunca pudo hacerse con un espacio en el once inicial y con la llegada de Xavi al banquillo en 2021, el mediocampista sabía que no tenía margen de error y que se jugaba su última bala en el club.

Pero las cosas no le salieron como pensaba. El DT le comunicó que tenía que marcharse y tuvo que buscar otro destino. Fue cuando apareció de la nada Los Ángeles Galaxy y le abrieron las puertas para llegar a la MLS con apenas 22 años. Puig ya tiene un año jugando en Estados Unidos y este lunes ha concedido una entrevista para el diario AS en la que recuerda cómo Xavi lo sacó del Barcelona. El jugador no perdona ni olvida. “Fue Xavi directamente antes de acabar la temporada quien me confirmó que debía irme. Nos sentamos y fue él quien me dijo que no contaba conmigo. Tal vez el presidente pensaba diferente porque él decía que yo era un jugador de futuro y que quería que me quedase, pero tampoco me iba a quedar en un club donde el entrenador no me quisiera. Es verdad que no hubo un buen trato cuando fui a entrenar en el sentido de que no me dejó entrenar las primeras semanas”, revela Riqui.

“Me dolió mucho porque Xavi llamó dos veces a mis padres para que fuera a Qatar, también para hacer una cosa con otro club. Había buena relación con mis padres. Son de Terrassa y uno de sus amigos son íntimos con nosotros. Lo que más me duele como jugador y como amigo que me pensaba que éramos con la familia de Xavi. No pude triunfar con él y eso pasa como jugador, pero sí que es verdad que, al no poder entrenar la primera semana de pretemporada, me molestó mucho y ya está”, añade. La relación entre el técnico y el futbolista ya no es la misma. “Me molestaron cosas que decidió Xavi. Yo no soy de los que iba a crear problemas al club, quedarme sin jugar e ir poniendo malas caras en entrenos y partidos. No tuve las oportunidades que merecía y me mataron cuatro o cinco partidos de la Copa del Rey”, expresa. El mediocampista considera que no fueron injustos con él: “Tuve mala suerte en algunas cosas. Se cambió mucho de entrenador en tres años que estuve allí, hubo muchas salidas, el club estaba en un momento jodido... Creo que ahora el Barça, por cómo ficha, tiene la idea de hace años y ha empezado a ganar otra vez. Estuve en un tramo que no estaba muy cómodo dentro del club”.