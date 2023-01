La reacción de Xavi cuando le mencionan que es el técnico de la nueva era: ‘‘¿Dicen eso? Pues entonces está de pu** madre”

“Me da igual. Ya lo veremos el lunes. No pensamos en la final todavía. Primero el sorteo”.

“Me preocupa no sentenciarlos. Se han de mejorar muchas cosas, pero se han ganado. Estamos en una situación muy buena. Hay que poner en valor cómo estábamos el año pasado y cómo estamos ahora. Hay cosas que mejorar, evidentemente, pero también positivas. Hemos mejorado mucho en línea defensiva. Creo que estamos en un muy buen momento de forma y se debe valorar”.

“Creo que es un equipo valiente, que presiona, roba balones en campo contrario. Se parece bastante a lo que queremos hacer nosotros. Míchel es de los entrenadores que más me gusta de la categoría. Hace cosas muy interesantes. Esperamos un partido muy duro”.

Xavi Hernández habló en rueda de prensa sobre el partido que disputará este sábado el Barcelona ante el Girona en Montilivi. El técnico avanza que tocará su 11 titular porque hay jugadores que podrían recibir una sanción y se pronunció sobre la renovación de Dembélé y Marcos Alonso . Le comentaron que es el técnico de la nueva era y no pudo ocultar su felicidad.

“Para mí está entre los mejores del mundo. Si no el mejor, entre los tres sin duda. Para el Barça, es el mejor del mundo por la manera en que jugamos. Su salida de balón es perfecta. Lo entiende todo y es una garantía. Estaba criticado aquí porque aquí se critica hasta a las sillas. Nos da mucha seguridad y ha crecido. Ahora que está tan infravalorada la posesión... cuando tienes el balón, te estás defendiendo”.

Renovación de Marcos Alonso

“Era un tema hablado con el club. Estoy muy contento con Marcos. Primero, como persona y como profesional dentro del vestuario. Después, como jugador es solvente, maduro y contrastado. Es un fichaje de muy alto nivel, que será muy importante para nosotros”.

La importancia de Gavi

“No engaña a nadie. Él es así. Pura pasión. Motiva y contagia a sus compañeros. Sorprende, pero cuando lo ves entrenar, te das cuenta que tiene una grandeza tremenda. El alma que le pone es bestial”.

Ya es el DT de la nueva era

“¿Dicen eso? Pues entonces está de pu** madre. Eso me gusta más. El Barça es así. Hace falta equilibrio emocional. Ya me pasó como futbolista. Quizás como entrenador me haga falta más para ayudar a los futbolistas”.