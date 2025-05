Zidane no está retirado y confirma dónde quiere entrenar: "Estoy deseando que llegue"

"Es un sueño, estoy deseando que llegue", aseguró Zidane sobre la posibilidad de tomar las riendas del equipo nacional, con el que fue campeón del mundo en 1998.

Sus declaraciones llegan desde el evento de Adidas, al que la prensa no fue invitada, pero la propia marca alemana ha sido la encargada de corroborar que Zidane quiere dirigir a Francia.

"Hay un entrenador al mando, hay un equipo, y hay que respetarlo todo, y eso es lo que hacemos. Siempre he respetado el fútbol y a la gente, así que no es el momento adecuado. Pero cuando llegue el momento, será un gran placer si se presenta la oportunidad. He puesto mi carrera en pausa por un tiempo, pero me siento plenamente entrenador", añadió Zidane.