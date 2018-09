Gerardo Ramos sobre la Selección: "Hay suficientes currículum para escoger"

Gerardo Ramos, gerente de la Federación de Fútbol de Honduras Fenafuth ha brindado una entrevista a Diario DIEZ , donde reveló en qué se utilizará el dinero que ha entrado a las arcas de la institución proveniente de un resarcimiento de parte de la FIFA.

El dirigente de la federación aclaró que la Fenafuth siempre ha trabajado con números "rojos" y que nunca ha estado en "negro", hablando en temas de presupuesto económico. A su vez, dejó claro que no pasa por problemas financieros el hecho que aun no se haya anunciado al técnico oficial para el proceso a Qatar.

Sobre los ingresos: "Nosotros ya sabemos lo que va a entrar por los partidos amistosos, nos va a dejar entre 90 y 100 mil dólares. Recordemos que muchos de esos ingresos sirven para la misma operación de la selección, deja utilidades y se redestinan u a otras selecciones u a otras situaciones administrativas o deportivas de la federación; sabemos todos los compromisos que tenemos a corto y largo plazo, si bien es cierto este dinero no se destina para abonar préstamos bancarios o situaciones similares, sí lo destinamos para la operatividad de la federación".

Gerardo Ramos, gerente de la Fenafuth, explicó sobre el estado financiero que vive la Federación.

Sobre el dinero que ingresó de parte de FIFA: "Son 40.8 millones de lempiras. Estos se van a invertir, una parte que es un porcentaje alto, a abonar a préstamos bancarios, en pagar a proveedores que no recientemente se les debe este dinero pero que no nos dejaron solos en estos tres años que tiene el comité normalizador, a ellos se les va a honrar, aparte que colaboraron con nosotros, nos dieron el servicio y también el tiempo de espera para poderlos pagar; hoteles, empresas de transportes, gente que vende medicamentos, energizantes, muchas cosas que se ocupan para la selección, también aseguraremos la parte administrativa, llámese planilla y vamos a dejar una reserva para las selecciones menores que van a estar intensas, vienen la Sub 20, la 19, van a haber juegos amistosos y esto tiene un costo arriba de 100 mil dólares".



Agrega: "40 millones para cualquiera de nosotros es una barbaridad de dinero, se ve y decimos 'pucha, qué montón de dinero', pero para la federación no. El presupuesto para este año es de 150 millones, entonces, 40 millones es un tercio de lo que se necesita para cumplir el año, eso sí, es un tanque de oxígeno muy bueno para la Federación y tener al día todo lo que no habíamos podido pagar y que todo sea continuo".

Sobre el técnico que se nombrará: "Lo del técnico no tiene absolutamente nada que ver con lo económico. Sino pregúntele a Jorge Luis Pinto y la gente que trabajó con él si le quedamos debiendo dinero. Jorge Luis costaba el doble de lo que costaba Suárez y un poco más de lo que costó Rueda, entonces, no se trata de la parte económica, se trata de los tiempos, necesidades y planificación, aquí se trabaja con planificación. Aunque ustedes no lo crean, la costumbre que se ha impuesto este comité es el orden en base a planificación".

Pinto era uno de los técnicos mejor pagados de la Concacaf.

Han llegado muchas hojas de vida: "Hay suficientes currículum para escoger, cosa que antes no pasaba, andábamos buscando técnicos y ver si querían venir, hoy por lo que digo, que Honduras tiene posibilidades de ir a los mundiales, eso abre las puertas. En su momento así como se tiene planificado, se va a anunciar quién es el técnico.En su momento va a llegar el técnico indicado para la selección, ya si logra el objetivo o no, eso nadie lo sabe, pero que se va a escoger a la mejor persona que se pueda adaptar al futbol, no al sueldo que paga Honduras y nos pueda ayudar a llevarnos a otro Mundial, eso va a pasar en su momento".



Obras con dinero de FIFA: "Nosotros logramos arreglar los problemas con la FIFA en un semestre y ya nos han mandado dinero, el cual hemos estado utilizando para infraestructura, se va a hacer el centro para ligas menores aquí en el Birichiche (Tegucigalpa) el cual tiene un costo entre 8 y 9 millones de lempiras, vamos a arreglar el hotel de selecciones en Siguatepeque que va en rumbo a ser el hotel de concentración de la selección, más cuando esté el aeropuerto en Comayagua, entonces estamos planificando para que sea de primera, ahí mismo se hará una cancha de grama sintética, FIFA lo hará directamente, solo ahí hay más de 24 o 25 millones de lempiras más cuatro millones de lempiras en uniformes para las Ligas Menores y 2.8 de millones en el Torneo de Reservas, o sea, hemos tenido la ventaja que no hemos tenido que agarrar dinero de estos 40 millones porque en la etapa de crisis hicimos bien las cosas y FIFA nos avaló y por eso nos han dado dinero".



Gerardo Ramos dejó claro que estos 40 millones de lempiras que ingresaron procedente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos resuelve el tema económico en la Fenafuth.

"Los 40 millones, cuando ves el mapa de todo lo que necesitamos, tampoco es lo que viene a resolver todo el proceso o viene a salvar la Federación definitivamente, pero es un paliativo espectacular, cayó en el momento exacto; estamos en negativo y que yo sepa la Federación nunca ha estado en negro, siempre ha trabajado en negativo y esto no va a cambiar venga quien venga".



Añade una anécdota: "Recuerdo en el 2011 cuando entré e hice mi primer presupuesto para una selección dije ¿y esto qué es? aquí para gastarse medio millón de lempiras en un micro ciclo es así de fácil, parece mentira, pero así es. Entonces todo este dinero que va ingresando va para el déficit".



Gasto en el partido ante Australia: "Solo los dos partidos ante Australia, obvio, nos pusieron a jugar de un continente lejano a otro con tiempos muy cortos porque cuando uno tiene tiempo puede escoger unas vías y perder un día para no gastar y ahorrar, pero como aquí había que llegar rápido, se alquiló un chárter de San Pedro Sula a Los Ángeles, eso costó dos y medio millones de lempiras, solo eso... en esos partidos se gastó entre 1.2 y 1.3 millones de dólares, pero de ahí podemos decir que se hizo la mejor taquilla de selección ante los australianos y otras ayudas que FIFA nos otorgó".