La actividad que tendrá la Selección Mayor de Honduras en 2019

La actividad de la Selección Mayor en 2019 será muy intensa, pues en la agenda habrá amistosos y torneos oficiales. El calendario marca que en enero se nombrará al nuevo mandamás y ahí se comenzará a trabajar en el proceso hacia Catar 2022.

Ya en marzo, se tendrán dos partidos amistosos, aunque de momento no se han confirmado los rivales.

En junio será la Copa Oro, a la que Honduras logró clasificar de manera automática por haber estado en la hexagonal final, antes de ello, la Fenafuth pactará otros dos amistosos para tener una buena preparación de cara al certamen regional.

En dicho certamen, la Bicolor jugará el 17, 21 y 25 de junio ante rivales que están por confirmar.

La siguiente cita de la Selección será el inicio de la Liga de Naciones, torneo en el que estarán todas las selecciones de Concacaf y que eliminará los amistosos.

Honduras estará en la denominada Liga A, donde estarán los países más fuertes del área, su andar en la Liga comenzará en septiembre y habrá cuatro grupos de tres selecciones.

Esto servirá también para el ranking Fifa y se ha aclarado que no será ninguna eliminatoria. Ya la etapa clasificatoria a Catar iniciará en 2020 y de momento se ha confirmado que se eliminará la hexagonal final.

ELECCIONES EN LA FENAFUTH

Otra de las actividades que habrá en la Fenafuth en 2019 serán las elecciones para elegir a las nuevas autoridades.

Aunque esto aún no está claro, pues oficialmente no hay ningún candidato a la presidencia, el presidente y secretario de la Federación han asegurado que las elecciones van y que no se pospondrán como en su momento ha ocurrido para darle más tiempo de trabajo a la Comisión Normalizadora.

Jorge Salomón, presidente actual, ha asegurado que no sabe si aspirará al cargo y lo analizará con su familia. Tomando en cuenta que a la fecha no hay candidatos, es muy factible que Salomón siga al mando, ya que tiene el respaldo de muchos sectores y de Concacaf, inclusive.

En su momento Pedro Atala dejó entrever que le gustaría el cargo, pero declinó tal interés y afirmó que él no se va a postular. Las elecciones están pactadas para el 25 de marzo en Tegucigalpa.