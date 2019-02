Brayan Beckeles: "Ojalá ya elijan al técnico de la Selección porque estamos dando ventaja"

Brayan Beckeles vive un momento complicado en el Necaxa tras perder el puesto de titular y aunque solo ha jugado partidos de Copa MX, el hondureño se mantiene optimista que su oportunidad llegará.

"Es difícil para mí, es un momento personal complicado porque siento que he dejado todo en los entrenamientos y no me salen las cosas. Le ha tocado a Carlos Guzmán (jugar) en mi sitio, lógico porque el club hizo una fuerte inversión en él y me toca aprovechar la oportunidad cuando la tenga", dijo en entrevista a la agencia EFE.

Beckeles dice que la llegada del técnico Guillermo Vázquez le ha cambiado la idea a la plantilla del equipo y "en buena lid competimos que le cueste elegir a los 11 iniciales".

Preocupado porque la Selección todavía no tiene técnico

El futbolista de los hidrorayos fue consultado sobre la Selección de Honduras. Dice que le alegra ver jugadores saliendo al extranjero, pero no escondió su inquietud por el tardío nombramiento del DT de la Bicolor.

"El jugador hondureño lo ha hecho bien, acá en México o en la MLS, incluso en Costa Rica, significa que la materia prima existe. Siempre estaré dispuesto a ayudar a la Selección, esperamos que esta eliminatoria sea buena para nosotros. Es complicado para nosotros no tener técnico, ya todas las selecciones tienen y nosotros estamos en vilo. Ojalá ya elijan porque estamos dando ventaja", cerró.