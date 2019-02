Jugador Sub-20 de Uruguay: "Coito dio una charla despidiéndose"

Follow @GustavoRocaGOL

Maximiliano Araújo, jugador de la Sub 20 de Uruguay charló con la prensa charrúa luego de clasificar al Mundial de Polonia.

El mediocampista del Wanderers y una de las figuras del combinado que dirige Fabián Coito, técnico vinculado con la Selección de Honduras, reveló que el estratega en su plática tras el último partido del sudamericano, dio una charla como despidiéndose.



"No se habló nada importante, pero él dio una charla despidiéndose ahí, ojalá que siga, y si no sigue nosotros debemos seguir trabajando, él deja mucha confianza, si no sigue él, hay que prepararse bien para el Mundial", aseguró el camiseta 6 de la celeste Sub-20.

Coito, por su parte, deberá decidir cuanto antes su futuro, pues en Honduras la Fenafuth le espera para ser presentado cuanto antes y que tome el barco nacional que tiene como puerto soñado, Qatar en el año 2022.