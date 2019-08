Puerto Rico en Tegucigalpa, el otro rival de Honduras en la fecha FIFA de septiembre

Seguir a @fredyro19

La Selección de Honduras no solo se medirá con su similar de Chile en la fecha FIFA de septiembre. La Fenafuth anunció que Puerto Rico, el jueves 5 de septiembre en el estadio Nacional, jugará con la escuadra que dirige el uruguayo Fabián Coito.

José Ernesto Mejía, secretario general de la Fenafuth, fue el encargado de anunciar la noticia, así como de dar a conocer aspectos financieros relacionados a la realización de ambos partidos de preparación.

"Hemos concertado dos partidos internacionales, el primero de ellos en Tegucigalpa, el jueves 5 de septiembre contra la Selección de Puerto Rico y posteriormente, el martes 10, con la de Chile", apuntó el federativo.

De paso, aprovechó para "hacer un llamado a toda la afición para que acompañen en los dos partidos, esperamos que los estadios estén llenos en Tegucigalpa y San Pedro Sula".

El dirigente explicó las razones por las cuales los chilenos jugarán en el Olímpico y los boricuas en la capital: "Recordemos que la cancha del Nacional necesita ser mejorada; los chilenos vendrán de jugar con Estados Unidos y van a llegar a San Pedro Sula, no obedece a ningún tipo de preferencia".

Ante las reiterativas interrogantes de los periodistas, argumentó que para la eliminatoria "la idea es que la sede sean San Pedro Sula y Tegucigalpa, pero para que la Selección pueda jugar en Tegucigalpa la cancha tiene que ser mejorada en un cien por ciento".

El directivo cree que el inmueble tegucigalpense "actualmente no tiene las condiciones para jugar un partido eliminatorio, pero queremos ver cómo responde el público" para decidir en el futuro lo antes expuesto.

Fue contundente en torno al tema económico y la traída de ambos seleccionados: "La Federación está haciendo un gran esfuerzo para traer a Chile y Puerto Rico; traer a una Selección que está bien ranqueada (los chilenos) es caro".

¿POR QUÉ CHILE Y PUERTO RICO?

"La escogencia de los rivales es con muchos análisis financieros, de ránking, conveniencia , desplazamientos y selecciones que están libres, es una serie de variables", expuso José Mejía al ser cuestionado por la razón que les hizo pactar los duelos con andinos y puertorriqueños.



Comentó que "cuando el profesor Coito venga de los Panamericanos va a haber una reunión" que no solo será para valorar lo hecho en Lima, Perú y los partidos de septiembre, sino también "los de octubre y noviembre en la Liga de Naciones".



No dio cifras del costo que tiene medirse con Chile y Puerto Rico: "Siguiendo la política de transparencia y rendición de cuentas de la Federación, haremos la liquidación y se va a dar a conocer cuánto se está pagando y cuánto va a costar".

Fenafuth no quiere más multas por gritos inapropiados y Mejía lo deja de manifiesto: "Esperamos que tengan un comportamiento adecuado porque eso le cuesta muchísimo dinero a la Federación, es importante que nos abstengamos de gritar palabras que Fifa no permite".



Cerrando, defendió haber ido sin refuerzos a los Juegos Panamericanos 2019: "El objetivo primordial de la Sub-23 en Lima es prepararla para el Preolímpico de marzo, por eso el cuerpo técnico y Comisión de Selecciones decidió que está Selección no fuera con refuerzos".