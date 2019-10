Denil Maldonado le apunta a Trinidad y Tobago: "Es un gran rival pero tiene sus falencias"

La Selección de Honduras viajó este lunes rumbo a Trinidad y Tobago para afrontar el compromiso ante el combinado de ese país, en el debut de la Bicolor en la Liga de Naciones Concacaf.

Siendo uno de los futbolistas juveniles que integran la escuadra catracha, Denil Maldonado comentó sobre lo que esperan ante Trinidad y Tobago, la posible titularidad junto a Maynor Figueroa y el objetivo que tienen en esta doble fecha FIFA.

PARTIDO ANTE TRINIDAD Y TOBAGO: "Hay que estar preparados para este encuentro, sabemos que es una cancha complicada pero Dios primero vamos a hacer un buen partido y a traer esos puntos que queremos."



PAREJA EN DEFENSA CON MAYNOR: "Estamos trabajando para eso, si se da nuevamente la oportunidad vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera. Reemplazar a Henry Figueroa no es fácil pero si se la oportunidad vamos a trabajar bien."



TITULAR EN LA ZAGA: "Creo que ha sido por el trabajo que he venido haciendo pero no significa que me tengo que relajar. Tengo que seguir dando el máximo para seguir allí y si el profe me da la oportunidad, aprovecharla."





ANÁLISIS DE TRINIDAD: "Todavía no se ha sabido nada del rival, creo que el profe en su debido momento va a tomar la decisión de enseñarnos videos y obviamente las tácticas que debemos utilizar en este partido. Hay que estar tranquilos, es un gran rival pero tiene sus falencias también."



DEBUT EN LIGA DE NACIONES: "Es muy importante saber que a mi corta edad puedo estar en la selección mayor y representar a mi país no es fácil. Tengo que dar lo mejor en beneficio mío y de la selección también."



BENEFICIOS DE JUGAR CON MAYNOR FIGUEROA: "Tiene tanta experiencia y recorrido tanto en Honduras como en Europa. Mi beneficio es ir aprendiendo de él y mis compañeros, y saber que jugar a la par de él es una experiencia muy bonita. Hay que ir aprendiendo de a poco."

AMISTOSO TRINIDAD CONTRA MÉXICO: "En lo personal sí lo miré pero el profe tiene que darnos los videos y saber sus debilidades. Hay que esperar y ser pacientes para enfrentar este partido."



PLÁTICAS CON FABIÁN COITO: "El profe me da mucha confianza, así como a todos los jugadores. Siempre me dice que trate de seguir mejorando y que trate de hacer bien las cosas.



RANKING FIFA: "Sabemos que estos partidos son sumatorios al ranking FIFA pero la mentalidad de nosotros es siempre ir ganando y estar siempre arriba de nuestros rivales para clasificar a la siguiente ronda."



LEGIONARIOS DEL RIVAL: "Para eso nos preparamos, para enfrentarnos con jugadores que están en otras ligas. Hay que estar preparados para cualquier cosa."