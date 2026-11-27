Reprobados. Así se puede calificar la gestión de los nuevos encargados de conducir nuestras selecciones nacionales, quienes fueron oficializados hace nueve meses. La Federación de Honduras y el director deportivo, Francis Hernández, sumaron un nuevo tropiezo tras la eliminación en fase de grupos en el Mundial Sub 17 en Qatar.

La Bicolor cerró su participación recibiendo una paliza de 7-0 ante Japón, no sumó un solo punto, no pudo marcar ni un tanto y recibió 11 goles. Un balance desastroso que representa la peor participación de Honduras en la historia de las Copas del Mundo de esta categoría.

Pero este resultado no es un hecho aislado, sino otro capítulo de una cadena de decepciones que se han acumulado durante los últimos meses en diferentes categorías, desde la Mayor hasta la Sub 17, dirigida por el hondureño Merling Paz.

A nivel Sub-20, nuestro representativo también terminó último de su grupo en el Premundial de Concacaf, un fracaso que dejó a la bandera de las cinco estrellas sin presencia en el Mundial del próximo año y sin posibilidades de competir por un boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.