El delantero internacional inglés Harry Kane, del Bayern Múnich, fue operado con éxito en la noche del viernes a este sábado tras romperse un ligamento del tobillo izquierdo durante un partido liguero que se saldó con empate 1-1 entre el vigente campeón de la Bundesliga y el Colonia. "Harry Kane fue operado con éxito esta misma noche tras la rotura del ligamento sindesmal del tobillo izquierdo que sufrió ayer en el partido de la Bundesliga contra el Colonia", indicó en un comunicado el club báravo.

"El jugador, de 33 años, comenzará ahora su programa de rehabilitación", abundó el equipo muniqués, al aludir al futbolista, que recientemente ganó el Balón de Oro y que, según indicó el club bávaro, será baja "los próximos meses"



El Bayern Múnich no pasó el viernes del 1-1 ante el Colonia en un duelo de la décima jornada de la Bundesliga en el que la peor noticia para los bávaros llegó por la lesión del 'nueve' inglés en el minuto 20 del partido, tras una jugada en el área rival.

En la presente campaña, Kane llevaba disputados 16 partidos, en los que anotó diez goles y dio once asistencias.

También en el partido ante el Colonia sufrió una contusión en un pie el punta francés del Bayern Múnich Michael Olise, quien precisará "tratamiento en los próximos días", según el club munqués.