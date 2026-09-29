Yanuario Paz pone quieto a periodista salvadoreño: "A vos te han metido seis"

El triunfo de la Selección de Honduras frente a Jamaica ha generado muchos comentarios en la prensa centroamericana. Esta vez se vivió un cruce picante entre los comentaristas del canal FOX, donde el periodista hondureño, Yanuario Paz, defendió el buen fútbol de la H. Durante la intervención en la mesa "Cuadro titular" del canal de paga, el periodista salvadoreño, Alejandro Mejicanos, no le daba crédito al buen fútbol que planteó Honduras para triunfar, sino que explicó que Jamaica no jugó bien, algo que hizo que Yanuario lo ubicara.

En la intervención, Paz le recordó a su colega salvadoreño que la Selecta recién había recibido media docena de goles por parte de Guatemala en un duelo donde los dirigidos por El Bolillo Gómez no metieron las manos. "No es que Jamaica jugó mal, no estoy cambiando mi discurso; Honduras hizo un partido perfecto. Que vos vengas, a querer opacar la victoria de la H porque te han metido seis goles... ", le dijo Yanuario, lo que resaltó en risas de todos los panelistas.