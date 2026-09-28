Los maleficios que rompió Honduras tras sellar su primer triunfo en Jamaica

El entrenador español José Francisco Molina ha conquistado su primer triunfo al mando de la Selección de Honduras y vaya manera de hacerlo: lo hizo con la juventud de Keyrol Figueroa, quien además se estrenó. Fue un partido redondo para el equipo hondureño que con 10 hombres tras la expulsión de Dereck Moncada, tras una falta injusta al minuto 68, supo aguantar los embates de Jamaica que se le fue encima pero nunca encontraron una pelota libre.

Fueron siete maleficios que derribó el cuadro hondureño y con ello, se encarrila nuevamente en la Concacaf Nations League y ahora depende de sí para buscar clasificar al Final Four, no solo como segundo, también puede hacerlo como primera porque le quedan dos partidos.

MALEFICIOS SACUDIDOS EN JAMAICA:

Primer triunfo de Honduras en Jamaica: Desde el 13 de julio de 1993, Honduras ha visitado Jamaica en las competencias de Concacaf y nunca había ganado, lo más habían sido empates, pero hasta este 28 de septiembre rompió la maldición.

Primer triunfo de José Francisco Molina: El entrenador español dirigió su cuarto partido y hasta ahora sabe lo que es celebrar; había debutado con empate frente a Perú, perdido 0-2 ante Argentina, derrota 3-2 ante Surinam y ahora, triunfo 1-0 sobre Jamaica. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Primer gol de Keyrol Figueroa: El delantero de 20 años, quien se formó en el Liverpool de Inglaterra, anotó su primer gol con la camisa de la Selección de Honduras en tres partidos. Debutó ante Argentina y también tuvo minutos frente a Surinam, pero sin anotar.

Primeros puntos en la Nations League: La Selección de Honduras sumó sus primeros tres puntos en la competencia 2026, siendo el primer equipo centroamericano que logra ganar de visitante ante los caribeños; pues El Salvador había triunfado ante Martinica pero en casa.