¡Terrible fallo arbitral! Dereck Moncada es expulsado en el Jamaica-Honduras

Honduras se quedó con diez jugadores en Kingston luego de la expulsión de Dereck Moncada al minuto 68 del partido frente a Jamaica, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos de la Concacaf Nations League.

El defensor hondureño recibió la tarjeta roja directa por parte del árbitro costarricense Gabriel Calderón, tras un codazo sobre Ronaldo Webster en la mitad del campo. Sin embargo, la acción se originó después de un empujón de un jugador jamaiquino sobre Moncada.

La decisión dejó a la Bicolor en inferioridad numérica cuando restaban aproximadamente 20 minutos para el cierre del encuentro. Honduras deberá afrontar el tramo final del compromiso con un hombre menos en el Independence Park.

Cabe destacar que durante esta fase de grupos de la Nations League no se utiliza el VAR, por lo que la decisión del árbitro tico se mantuvo y Dereck Moncada tuvo que abandonar el terreno de juego.