¿Qué necesita Honduras para clasificar a cuartos de final de la Nations League?

Honduras reaccionó en el momento que más lo necesitaba y consiguió un importante triunfo ante Jamaica en la segunda jornada de la Liga de Naciones de Concacaf. La victoria le permite a la Bicolor recuperar terreno en el Grupo B de la Liga A y mantener con vida su objetivo de avanzar a los cuartos de final y acercarse a la Copa Oro 2027. La H comparte el Grupo B con Jamaica, Surinam, Guatemala, Martinica y El Salvador. De acuerdo con el reglamento de Concacaf, los dos primeros lugares de cada grupo avanzarán a los cuartos de final de la Nations League, donde se enfrentarán a los cuatro equipos (México, Estados Unidos, Canadá y Panamá) mejor clasificados de la región que ya tienen asegurado su lugar en esa instancia. El triunfo frente a Jamaica representa un paso importante para Honduras, pero todavía tendrá que disputar los partidos restantes de la fase de grupos.

¿QUÉ NECESITA HONDURAS?

Luego de ganar en Kingston, la H depende de sí misma y eso es lo mejor de todo. Honduras llegó a tres puntos, mismos que El Salvador, selección que está enfrentando ahora a Guatemala. Surinam tiene 6 puntos y Martinica se aleja de sus posiblidades tras perder sus primeros dos partidos. Ahora la 'H' tendrá que ir a ganarle obligatoriamente a Martinica el viernes 2 de octubre. Si Honduras gana llegaría a seis unidades y tendrá que cerrar la clasificación el lunes 5 de octubre cuando reciba a Jamaica en Tegucigalpa. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Ahora la Bicolor deberá aprovechar el impulso conseguido ante los Reggae Boyz y buscar sumar en sus próximos compromisos.

PANORAMA DE LA COPA ORO