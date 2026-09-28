¡Keyrol se estrenó! Así fue el primer gol del hijo de Maynor Figueroa con Honduras

Kingston se convirtió nuevamente en un escenario especial para la familia Figueroa. Keyrol Figueroa aprovechó su primera titularidad con la Selección de Honduras para estrenarse como goleador de la Bicolor y escribir su nombre en una cancha cargada de recuerdos para su padre, Maynor Figueroa.

El delantero hondureño apareció al minuto 14 para abrir el marcador, luego de recibir un espectacular pase de Jonathan Rubio que lo dejó en una posición inmejorable frente al arco jamaiquino. Keyrol no perdonó y definió con categoría para celebrar su primera anotación con la camiseta catracha.