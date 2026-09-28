¡Keyrol se estrenó! Así fue el primer gol del hijo de Maynor Figueroa con Honduras

Kingston se convirtió nuevamente en un escenario especial para la familia Figueroa. Keyrol Figueroa aprovechó su primera titularidad con la Selección de Honduras para estrenarse como goleador de la Bicolor y escribir su nombre en una cancha cargada de recuerdos para su padre, Maynor Figueroa.
El delantero hondureño apareció al minuto 14 para abrir el marcador, luego de recibir un espectacular pase de Jonathan Rubio que lo dejó en una posición inmejorable frente al arco jamaiquino. Keyrol no perdonó y definió con categoría para celebrar su primera anotación con la camiseta catracha.
La historia tiene un ingrediente especial, ya que Keyrol marcó en el Independence Park de Kingston, el mismo recinto donde su padre, Maynor Figueroa, también convirtió para Honduras durante el camino hacia la clasificación al Mundial de Brasil 2014.
En un partido bravo y de mucha intensidad ante Jamaica, Keyrol Figueroa apareció en el momento indicado para darle a Honduras una alegría y protagonizar una postal inolvidable para los Figueroa. Primera titularidad y primer gol: una noche especial para el joven atacante de la Bicolor.