  1. La Selección

Liga de Naciones Concacaf: Surinam gana y deja casi eliminada a la primera selección

Nations League Concacaf: Surinam vuelve a ganar y deja al borde de la eliminación a Martinica

Liga de Naciones Concacaf: Surinam gana y deja casi eliminada a la primera selección

Surinam vence a Martinica y toma el liderato del Grupo B de la Nations League

 Foto: Diario Deportivo Diez
28 de septiembre de 2026 a las 17:37

Surinam dio otro golpe en la Liga A de la Concacaf Nations League al derrotar 2-1 a Martinica, en un partido disputado este lunes en el Dr. Ir. Franklin Essed Stadion de Paramaribo.

El conjunto surinamés encontró la ventaja al minuto 54, cuando Justin Lonwijk apareció para marcar el 1-0. Posteriormente, Gyrano Kerk amplió la diferencia al 69’, colocando a Surinam con una cómoda ventaja de dos goles.

Así se vivió el histórico triunfo de Honduras ante Jamaica en la Nations League

Martinica reaccionó en la recta final y Boris Moltenis descontó al minuto 81, pero el equipo caribeño no pudo encontrar el empate y terminó sufriendo su segunda derrota de la competencia.

Con este triunfo, Surinam alcanza 6 puntos en dos partidos, producto de sus victorias sobre Honduras y Martinica. Además, pasa a tener 5 goles a favor y 3 en contra (+2), colocándose provisionalmente como líder del Grupo B.

La clasificación, tomando en cuenta el resultado de este partido y antes de los otros encuentros de la jornada, queda con Surinam primero con 6 puntos, seguido por El Salvador y Jamaica con 3 unidades. Guatemala, Honduras y Martinica permanecen con cero puntos. El Salvador y Jamaica todavía disputarán sus respectivos partidos de esta jornada.

Para Martinica, la situación se complica, ya que suma dos derrotas en sus primeras dos presentacione y necesitará comenzar a sumar en sus próximos compromisos para mantenerse con opciones de avanzar.

Bryan Ruiz no confía en los jóvenes: la primera decisión que tomó como DT de Costa Rica

Lo que viene para Surinam será otro duelo en casa: el viernes 2 de octubre recibirá a Guatemala, mientras que posteriormente visitará a los chapines el 5 de octubre. Martinica, por su parte, volverá a jugar como local el 2 de octubre frente a Honduras y cerrará esta ventana visitando a El Salvador el 5 de octubre.

La fase de grupos contempla cuatro partidos por selección y los dos primeros lugares del Grupo B avanzarán a los cuartos de final de la Liga A. Por ahora, Surinam toma una posición importante con seis puntos, mientras Martinica necesita reaccionar de inmediato.

Unime ahora al canal
Redacción web
Redacción Diez
Redacción DIEZ

Equipo compuesto por periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias