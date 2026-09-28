Jamaica vs Honduras EN VIVO: Con tres cambios; confirmado el 11 titular de la Bicolor

La dolorosa derrota 2-3 sufrida el pasado viernes como local ante Surinam aumentó la presión sobre la Bicolor. Ahora, el combinado catracho deberá pasar página rápidamente y buscar un resultado positivo en territorio jamaiquino que le permita recuperar terreno en la competición.

-- MINUTO A MINUTO --

La Selección de Honduras ya confirmó su 11 titular para enfrentar a Jamaica esta noche: Edrick Menjívar; Joseph Rosales, Giancarlo Sacaza, Denil Maldonado, Cristopher Meléndez; Deybi Flores, Alejandro Reyes, Luis Palma, Jonathan Rubio, Dereck Moncada y Keyrol Figueroa.

El compromiso representa una nueva oportunidad para Honduras de enderezar el camino y mantenerse en la pelea por avanzar a los cuartos de final de la Nations League. Además, el conjunto dirigido por el español José Francisco Molina también tiene como objetivo asegurar uno de los boletos disponibles para la Copa Oro 2027.

Una nueva derrota complicaría todavía más el panorama para la H. Por ello, sumar puntos en Kingston se presenta como una necesidad para el combinado nacional, que incluso afronta el riesgo de descender a la Liga B de la Liga de Naciones si los resultados no le favorecen. Del otro lado estará una Jamaica que llega con mayor confianza después de comenzar la competición con una victoria. Los Reggae Boyz derrotaron a Guatemala en un partido que se definió durante los últimos minutos, resultado que les permitió iniciar el torneo con el pie derecho. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El conjunto caribeño, además, tendrá el respaldo de su afición en Kingston. Honduras deberá hacer frente a un ambiente complicado y a un rival que buscará aprovechar su condición de local para sumar nuevamente de a tres.

MOLINA ANUNCIA CAMBIOS EN LA ALINEACIÓN

Previo al entrenamiento, el seleccionador de Honduras, José Francisco Molina, adelantó que realizará algunas modificaciones en el once titular para enfrentar a Jamaica. "En cuanto a la alineación, habrá cambios, pero no motivados por los tres goles encajados, sino por la exigencia del calendario. Son cuatro partidos en pocos días y no podemos jugarlos con el mismo equipo; necesitamos rotar piezas para darle descanso y recuperación a los futbolistas", explicó el entrenador español. Molina también se refirió al complicado desafío que representa Jamaica y destacó la calidad de los jugadores que conforman el plantel caribeño.

"El análisis detallado me lo guardo para el ámbito interno. Somos conscientes de que Jamaica es un gran equipo con futbolistas de calidad, la mayoría militando en Europa. Conocemos la dificultad del reto, pero confiamos plenamente en nuestro trabajo", puntualizó.

POR ALGO QUE NUNCA HA HECHO

¡La historia juega en contra de Honduras! La Bicolor afrontará su visita a Jamaica con una estadística que impone respeto: nunca ha conseguido ganar en territorio jamaiquino después de 11 partidos disputados como visitante. Y el reto es todavía mayor. Jamaica acumula ocho partidos consecutivos sin perder ante Honduras desde junio de 2013, por lo que la Bicolor tendrá que romper una larga racha negativa si quiere salir de Kingston con un resultado que mantenga vivas sus aspiraciones en la Liga de Naciones de Concacaf.

HORARIO Y DÓNDE VERLO

El partido entre Jamaica y Honduras se disputará este lunes 28 de septiembre en Kingston. El encuentro está programado para las 6:00 de la tarde, horario hondureño.