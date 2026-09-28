Bryan Ruiz no confía en los jóvenes: la primera decisión que tomó como DT de Costa Rica

La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) destituyó este lunes al argentino Fernando Batista como seleccionador de fútbol por los malos resultados en sus 7 meses de gestión, y nombró como entrenador interino al exjugador Bryan Ruiz. "Tomamos la decisión de separar a Fernando Batista del puesto y decidimos nombrar de manera interina a Bryan Ruiz en el cargo", declaró a los periodistas el presidente de la FCRF, Osael Maroto.

Será Ruiz quien dirija esta semana los dos últimos de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf. El exjugador Bryan Ruiz, una de las leyendas del fútbol costarricense con su participación en los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, dirigirá el entrenamiento de este lunes con miras al partido del jueves próximo en Managua ante Nicaragua y del próximo domingo en casa frente a Haití, correspondientes a las últimas dos jornadas de la fase de grupos de la Liga de Naciones.

SU PRIMERA DECISIÓN COMO DT

El periodista Kevin Jiménez publicó en su cuenta de X que el DT interino de Costa Rica ha llamado a sus viejos amigos: Celso Borges y Keylor Navas para que jueguen estas próximas fechas con la selección. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Junto a ellos, Ruiz también pidió a Roan Wilson, el mediocentro que cuando “El Capi” asumió el banquillo manudo de forma interina hace quince días lució una mejoría notable en su rendimiento.