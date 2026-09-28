OFICIAL: echaron a Bocha Batista de Costa Rica y llega un histórico como reemplazo

La Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) confirmó la salida del técnico “Bocha” Batista tras una reunión del Comité Ejecutivo. En su lugar, el histórico excapitán Bryan Ruiz tomará las riendas de la Sele de manera interina para afrontar los próximos dos partidos. La decisión se tomó de forma unánime por el Comité Ejecutivo y cuenta con el apoyo de Rónald González, director de Selecciones Nacionales. Ruiz aceptó el reto para ayudar al equipo en este momento difícil, a pesar de que atraviesa una situación personal delicada por un tema de salud de su esposa.

El nuevo estratega recibe a una Sele golpeada por las recientes derrotas de 3-4 ante Curazao y 0-2 frente a Haití. Esos malos resultados dejaron a Costa Rica fuera de la fase final de la Liga de Naciones y obligan al equipo a reaccionar rápido para no comprometer su camino hacia la Copa Oro 2027. Los dos compromisos de Ruiz al frente del banquillo tricolor serán: No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE De visitante: Ante Nicaragua en Managua. De local: Frente a Haití en Costa Rica.

Bryan Ruiz ya suma experiencia reciente en los banquillos. Tuvo un paso interino por Liga Deportiva Alajuelense tras la salida de Ismael Rescalvo, donde logró clasificar al equipo a las semifinales de la Copa Centroamericana al vencer 3-1 a Marathón y luego golear 5-0 a Inter San Carlos.