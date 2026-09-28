Jeaustin Campos toma ventaja para suplir al técnico Bocha Batista en Costa Rica

La Federación Costarricense de Fútbol ya mueve sus piezas tras la salida de Fernando “Bocha” Batista y mantiene conversaciones con Jeaustin Campos y Alexandre Guimaraes para definir al nuevo técnico de la Selección Nacional.

Según fuentes internas citadas por medios ticos, ambos entrenadores son las principales opciones que maneja la dirigencia. Jeaustin Campos es quien actualmente toma ventaja en la carrera por el banquillo, aunque todavía deben definirse los términos contractuales para cerrar el acuerdo.

La intención de la Federación es resolver el tema con rapidez debido al apretado calendario de la Tricolor. Costa Rica debe visitar a Nicaragua este jueves 1 de octubre, a las 8:00 de la noche, en el Estadio Nacional de Managua, por la Liga de Naciones de Concacaf.