Jeaustin Campos toma ventaja para suplir al técnico Bocha Batista en Costa Rica

La Federación Costarricense de Fútbol ya mueve sus piezas tras la salida de Fernando “Bocha” Batista y mantiene conversaciones con Jeaustin Campos y Alexandre Guimaraes para definir al nuevo técnico de la Selección Nacional.
Según fuentes internas citadas por medios ticos, ambos entrenadores son las principales opciones que maneja la dirigencia. Jeaustin Campos es quien actualmente toma ventaja en la carrera por el banquillo, aunque todavía deben definirse los términos contractuales para cerrar el acuerdo.
La intención de la Federación es resolver el tema con rapidez debido al apretado calendario de la Tricolor. Costa Rica debe visitar a Nicaragua este jueves 1 de octubre, a las 8:00 de la noche, en el Estadio Nacional de Managua, por la Liga de Naciones de Concacaf.
Campos, quien recientemente estuvo al frente del Real España de Honduras, es seguido de cerca por la dirigencia costarricense debido a su conocimiento del fútbol local y la posibilidad de incorporarse de inmediato. Guimaraes aparece como la otra alternativa de peso en caso de que las negociaciones con Campos no lleguen a buen puerto.
La salida de Batista se produce después de un complicado inicio en la Liga de Naciones. Costa Rica perdió 3-4 frente a Curazao tras desperdiciar una ventaja de tres goles y posteriormente cayó 0-2 ante Haití, quedándose sin puntos después de sus dos primeras presentaciones.
En total, el técnico argentino dirigió seis partidos con Costa Rica, registrando cero triunfos, un empate y cinco derrotas, para un rendimiento del 5,5 %. Pero sin duda, la gota que ha derramado el vaso han sido la remontada frente a Curazao donde perdieron 4-3 y la derrota 2-0 ante Haití de este domingo.
La Fedefútbol deberá resolver cuanto antes quién tomará el mando, ya que después del compromiso frente a Nicaragua la Tricolor volverá a jugar el domingo 4 de octubre ante Haití, esta vez como local en el estadio Ricardo Saprissa para cerrar la fase de grupos de la Nations League.