Tabla de posiciones Nations Legue: Costa Rica y Nicaragua se juegan la vida

El combinado tico cayó este domingo 2-0 ante Haití en Jamaica, mientras que la 'Azul y Blanco' recibió una tremenda paliza en su visita a Curazao (6-1).

Solo un verdadero milagro podría salvar del desastre a Costa Rica y Nicaragua . Ambas selecciones viven una pesadilla en la Concacaf Nations League tras disputar la segunda fecha y contar sus partidos por derrotas.

Nicaragua es último y Costa Rica es penúltimo con cero puntos en un Grupo A que lidera Curazao y Haití con seis unidades, aunque la 'La Ola Azul' es primera por mejor diferencia de goles.

República Domicana también cuenta con seis puntos en el tercer puesto tras vencer a Trinidad y Tobago por 2-1. De esta forma, el cuadro trinitense se queda con el cuarto lugar también sin poder sumar.

Ticos y nicaragüenses necesitan urgentemente comenzar a ganar sus partidos restantes para salir del fondo del Grupo A, evitar el descenso a la Liga B y mantener vivas sus remotas posibilidades de clasificar a los cuartos de final del certamen.

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¿Qué necesita Costa Rica? Ganar precisamente en su próxima visita a Nicaragua en Managua el jueves 1 de octubre. Cualquier resultado que no sea una victoria los dejaría virtualmente eliminados de la pelea por los dos primeros puestos que dan acceso a la siguiente ronda del torneo.

También está obligado a sumar de a tres ante Haití en la última jornada en casa y esperar combinaciones de resultados donde los líderes dejen puntos en el camino.