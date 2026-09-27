Tabla de posiciones Nations Legue: Costa Rica y Nicaragua se juegan la vida

Solo un verdadero milagro podría salvar del desastre a Costa Rica y Nicaragua. Ambas selecciones viven una pesadilla en la Concacaf Nations League tras disputar la segunda fecha y contar sus partidos por derrotas.
El combinado tico cayó este domingo 2-0 ante Haití en Jamaica, mientras que la 'Azul y Blanco' recibió una tremenda paliza en su visita a Curazao (6-1).
Nicaragua es último y Costa Rica es penúltimo con cero puntos en un Grupo A que lidera Curazao y Haití con seis unidades, aunque la 'La Ola Azul' es primera por mejor diferencia de goles.
República Domicana también cuenta con seis puntos en el tercer puesto tras vencer a Trinidad y Tobago por 2-1. De esta forma, el cuadro trinitense se queda con el cuarto lugar también sin poder sumar.
Ticos y nicaragüenses necesitan urgentemente comenzar a ganar sus partidos restantes para salir del fondo del Grupo A, evitar el descenso a la Liga B y mantener vivas sus remotas posibilidades de clasificar a los cuartos de final del certamen.
¿Qué necesita Costa Rica? Ganar precisamente en su próxima visita a Nicaragua en Managua el jueves 1 de octubre. Cualquier resultado que no sea una victoria los dejaría virtualmente eliminados de la pelea por los dos primeros puestos que dan acceso a la siguiente ronda del torneo.
También está obligado a sumar de a tres ante Haití en la última jornada en casa y esperar combinaciones de resultados donde los líderes dejen puntos en el camino.
La situación de Nicaragua es todavía más complicada. Ganar obligatoriamente en casa ante Costa Rica el próximo partido. Una derrota firmaría casi por completo su descenso a la Liga B debido a su desfavorable diferencia de goles de -6.
Y cerrar con una victoria perfecta ante República Dominicana en la fecha final para aspirar al menos a la permanencia en la máxima categoría.