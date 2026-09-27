Curazao destrozó a Nicaragua y la deja agonizando en la Nations League

Curazao no cree en nadie y esta noche arrasó sobre Nicaragua por la segunda fecha de la Concacaf Nations League con un contundente 6-1. El partido prácticamente lo sentenciaron desde la primera mitad.
El cuadro curazoleño, que venía de firmar una histórica remontada sobre Costa Rica el pasado jueves, logró sumar los tres puntos de local y colocarse en la cima del Grupo A.
Los dirigidos por el técnico neerlandés Dick Avocaat afrontaron este compromiso muy motivados tras derrotar a los ticos y golearon a una Nicaragua que fue borrada de principio a fin.
El atacante Livano Comenencia abrió el marcador rápidamente al 6' con un potente derechazo y solo cinco minutos más tarde Kenji Gorré amplió la ventaja.
La ofensiva caribeña aprovechó las desatenciones defensivas de la escuadra 'Azul y Blanco' para sumar dos goles consecutivos antes de la media hora: los hermanos Leandro y Juninho Bacuna firmaron un tanto cada uno para colocar un abrumador 4-0 provisional al minuto 28'.
El quinto gol definitivo llegó al 39' por medio de Kenji Gorré que hizo su doblete y consolidó la humillación antes de ir al descanso frente a la incredulidad del equipo dirigido por Juan Cruz Real.
Para la segunda parte, la visita hizo el descuento con un golazo de Jaime Moreno en el 62'. Pero los locales todavía tenían hambre y sentenciaron la paliza con el tanto de Jürgen Locadia en el tramo final, al 88'.
Con este resultado, Curazao lidera el Grupo A con seis puntos, los mismos que tiene Haití tras derrotar más temprano a Costa Rica, aunque 'La Ola Azul' tiene mejor diferencia de goles.
Por su parte, Nicaragua también queda al borde de la eliminación después sufrir su segunda derrota al hilo y hundirse en el último lugar del casillero.
El próximo jueves 1 de octubre el combinado nicaragüense recibirá a Costa Rica en Managua y ambos equipos están más obligados que nunca en ganar para seguir con vida en el certamen. Una derrota los dejaría fuera de la competencia y de la carrera por la Copa Oro 2027.