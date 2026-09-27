Curazao destrozó a Nicaragua y la deja agonizando en la Nations League

Curazao no cree en nadie y esta noche arrasó sobre Nicaragua por la segunda fecha de la Concacaf Nations League con un contundente 6-1. El partido prácticamente lo sentenciaron desde la primera mitad. El cuadro curazoleño, que venía de firmar una histórica remontada sobre Costa Rica el pasado jueves, logró sumar los tres puntos de local y colocarse en la cima del Grupo A.

Los dirigidos por el técnico neerlandés Dick Avocaat afrontaron este compromiso muy motivados tras derrotar a los ticos y golearon a una Nicaragua que fue borrada de principio a fin. El atacante Livano Comenencia abrió el marcador rápidamente al 6' con un potente derechazo y solo cinco minutos más tarde Kenji Gorré amplió la ventaja. La ofensiva caribeña aprovechó las desatenciones defensivas de la escuadra 'Azul y Blanco' para sumar dos goles consecutivos antes de la media hora: los hermanos Leandro y Juninho Bacuna firmaron un tanto cada uno para colocar un abrumador 4-0 provisional al minuto 28'. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El quinto gol definitivo llegó al 39' por medio de Kenji Gorré que hizo su doblete y consolidó la humillación antes de ir al descanso frente a la incredulidad del equipo dirigido por Juan Cruz Real.