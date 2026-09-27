¡Pesadilla tica! Costa Rica cayó ante Haití y queda al borde del abismo en la Nations League

La selección de Costa Rica vive una pesadilla con el argentino Fernando Batista en el banquillo. Los ticos siguen sin reaccionar y este domingo volvieron a perder en la Concacaf Nations League por 2-0 contra una Haití que se agiganta en Jamaica y firmó su segunda victoria al hilo. El cuadro costarricense apenas pudo inquietar la portería del arquero Pierre mientras que los caribeños pegaron fuerte con el golazo de Bellegarde y un disparo de Fafá Picault que se desvió en Franciso Calvo. La escuadra del 'Bocha' Batista, que tiene su futuro en el aire tras una nueva caída, llegaba a este encuentro con la gran obligación de ganar después de la dolorosa derrota que sufrió en casa con una increíble remontada de Curazao el pasado jueves.

Sin embargo, y pese a los cambios en la formación titular, Costa Rica no reflejó una mejoría sobre el campo y se vio superada por una Haití que hasta pudo ampliar el marcador en la segunda parte. El compromiso se llevó a cabo en Jamaica debido a que el conjunto haitiano no puede jugar como local por motivos de seguridad. Y las emociones comenzaron a los 9 minutos con el tanto de Bellegarde luego de una gran jugada colectiva que finalizó con el remate desde fuera del área. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Los ticos no despertaban, ni siquieran lograban rebasar con claridad el centro del campo y recibieron el segundo golpe tras un disparo de Fafá Picault que Francisco Calvo, en su intento por querer despejar, terminó empujando la pelota al fondo de su portería en el 39'.