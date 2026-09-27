¡Pesadilla tica! Costa Rica cayó ante Haití y queda al borde del abismo en la Nations League

La selección de Costa Rica vive una pesadilla con el argentino Fernando Batista en el banquillo. Los ticos siguen sin reaccionar y este domingo volvieron a perder en la Concacaf Nations League por 2-0 contra una Haití que se agiganta en Jamaica y firmó su segunda victoria al hilo.
El cuadro costarricense apenas pudo inquietar la portería del arquero Pierre mientras que los caribeños pegaron fuerte con el golazo de Bellegarde y un disparo de Fafá Picault que se desvió en Franciso Calvo.
La escuadra del 'Bocha' Batista, que tiene su futuro en el aire tras una nueva caída, llegaba a este encuentro con la gran obligación de ganar después de la dolorosa derrota que sufrió en casa con una increíble remontada de Curazao el pasado jueves.
Sin embargo, y pese a los cambios en la formación titular, Costa Rica no reflejó una mejoría sobre el campo y se vio superada por una Haití que hasta pudo ampliar el marcador en la segunda parte.
El compromiso se llevó a cabo en Jamaica debido a que el conjunto haitiano no puede jugar como local por motivos de seguridad. Y las emociones comenzaron a los 9 minutos con el tanto de Bellegarde luego de una gran jugada colectiva que finalizó con el remate desde fuera del área.
Los ticos no despertaban, ni siquieran lograban rebasar con claridad el centro del campo y recibieron el segundo golpe tras un disparo de Fafá Picault que Francisco Calvo, en su intento por querer despejar, terminó empujando la pelota al fondo de su portería en el 39'.
Con este durísimo resultado, Costa Rica baja al penúltimo puesto del Grupo A con cero puntos, seis goles en contra (tres a favor) y queda al borde del abismo.
Los ticos aún no quedan eliminados del torneo, pero están más obligados que nunca en ganar sus últimos dos compromisos de octubre (ante Nicaragua de visita y cerrando de local nuevamente ante Haití), mientras depende de que los rivales de arriba dejen ir puntos en el camino.
Haití, por su parte, comparte la cima con Curazao. Ambas selecciones tienen seis puntos, aunque 'La Ola Azul' es primero por diferencia de goles luego de pasarle por encima a Nicaragua (5-0) en simultáneo.
Cabe recordar que cada equipo disputa un total de cuatro partidos en esta fase de grupos. El de hoy es apenas la jornada 2, por lo que todavía le quedarán dos encuentros más por disputar en las próximas fechas FIFA.
Los dos primeros lugares del grupo avanzan a los cuartos de final.