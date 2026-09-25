El Salvador puso orden y le mostró el camino a Honduras, Costa Rica y Guatemala

En el marco de la primera jornada de la Liga de Naciones de Concacaf, la selección de El Salvador impuso su jerarquía en casa y derrotó con autoridad a su similar de Martinica (3-1). Con este resultado, el combinado cuscatleco sacó la cara por el fútbol centroamericano, mostrándole el camino a países como Honduras, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua, equipos que no lograron superar a sus respectivos rivales caribeños en el arranque del torneo. El encuentro comenzó de la mejor manera para los locales en el estadio Mágico González. Transcurrían apenas 8 minutos de juego cuando llegó un centro preciso desde el sector derecho que Brayan Gil controló con gran técnica de pecho. El delantero acomodó la pelota con mucha categoría y sacó un remate potente que rompió la red rival, poniendo en ventaja a la Azul de forma tempranera y desatando la alegría en las tribunas.

El dominio de El Salvador continuó sin dar tregua al conjunto visitante. Tan solo diez minutos después, a los 18 de la primera parte, Gil volvió a hacer de las suyas al pulverizar a la zaga caribeña. El atacante aprovechó un visionario pase filtrado, se escapó hábilmente entre los dos defensas centrales y, ante la salida del guardameta, definió con un elegante disparo globeado para sellar su doblete personal y colocar el marcador 2-0.

La fiesta de la Azul se completó antes de la media hora de partido gracias a la destacada actuación de Harold Osorio, quien ya había servido como asistidor en los dos primeros tantos del encuentro. A los 29 minutos, Osorio recibió un pase de larga distancia, bajó el balón con el pecho y, sin pensarlo dos veces, sacó un remate de media vuelta que se coló pegado al poste derecho del portero de Martinica, decretando el 3-0 transitorio. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Para la segunda mitad, el estratega de Martinica, Fabien Mercadal, realizó variantes en su alineación en busca de una respuesta, mientras que El Salvador también movió su banquillo. El reinicio trajo consigo una oportunidad rápida para la visita, cuando el árbitro señaló un penalti tempranero tras una falta cometida por el defensor Diego Flores dentro del área cuscatleca. Desde el punto blanco, el extremo izquierdo Janis Antiste se encargó de ejecutar la falta al minuto 51 para anotar el descuento de la selección caribeña. Justo después del gol, la tensión subió en el terreno de juego cuando se produjo un fuerte altercado entre Antiste y el guardameta salvadoreño Mario González, lo que obligó a la intervención del cuerpo arbitral para calmar los ánimos.



A pesar de la presión ejercida por el cuadro visitante tras el gol del descuento, la selección salvadoreña logró replegar sus líneas, mantener la calma y administrar la ventaja en el marcador durante el resto del segundo tiempo. Con el pitazo final, El Salvador aseguró sus primeros tres puntos en la competición y firmó un valioso triunfo ante su afición.

Los resultados de la jornada 1