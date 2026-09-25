¡Dos sorpresas! Honduras oficializa su 11 titular ante Surinam por Nations League

¡Keyrol Figueroa a la banca! Este es el 11 oficial de la Selección Nacional de Honduras para medirse a Surinam. Hay sorpresas en la Bicolor.
PORTERO: Édrick Menjívar es el guardián de La H ante Surinam. Aquí no hubo sorpresas en el 11 titular de la Bicolor Hondureña.
DEFENSA: Cristopher Meléndez fue el elegido para salir como lateral derecho de la Bicolor Hondureña.
DEFENSA: Denil Maldonado arranca en el 11 titular de la Bicolor Hondureña para encarar el choque ante Surinam.
DEFENSA: Junto a Denil Maldonado aparece Luis Fernando Vega, defensor central del Motagua.
DEFENSA: Joseph Rosales es el elegido para defensor el costado izquierdo de la Selección Nacional de Honduras.
VOLANTE: Alejandro Reyes nuevamente aparece en el 11 titular de la Selección Nacional de Honduras.
VOLANTE: Luis Palma arranca en el 11 titular de la Bicolor Hondureña ante Surinam, por la fecha 1 de la Nations League.
VOLANTE: Kervin Arriaga, jugador del AEK de Atenas, arranca en el 11 titular de La H ante Surinam.
VOLANTE: Jonathan Rubio es una de las grandes sorpresas en el 11 titular de Honduras ante Surinam.
DELANTERO: Molina se decidió por el atacante Bryan Róchez. El delantero le ganó el duelo a Keyrol Figueroa.
DELANTERO: Dereck Moncada es el otro atacante que sale en el 11 titular de la Bicolor Hondureña. El hijo de Maynor Figueroa vive un gran momento.
DT: José Francisco Molina confirmó su primer 11 titular en la Nations League de la Concacaf.
CAMBIOS: David Ruiz aparece en el banquillo de suplentes de la Bicolor Nacional.
CAMBIOS: Giancarlo Sacaza es uno de los centrales que podría ingresar en el partido ante Surinam.
CAMBIOS: Exon Arzú fue otro de los legionarios que convocó José Molina a la Bicolor Hondureña.
CAMBIOS: Jorge Álvarez, convocado por la lesión de Nixon Cruz, es otra de las cartas que tiene José Francisco Molina.
BAJA: Edwin Rodríguez no está disponible por lesión para el Honduras vs Surinam.