El club que vino a ver a Keyrol, incómodo beso a Kervin y la de verde se robó las miradas

"El Nashville SC tendrá presencia en las gradas del Nacional mediante un scauteador que mandaron principalmente por Keyrol Figueroa, pero no se descarta que si alguno de los jóvenes talentos sobresalga se fijen en él. Lo del delantero catracho es porque él técnico del club de la MLS, BJ Calllaghan, lo conoce bien cuando fue analista de la US Soccer y posteriormente entrenador interino del primer equipo. Para ese tiempo Keyrol la estaba rompiendo en la Sub-17 y de ahí viene el interés por sus cualidades.", ha informado el periodistia Jafeth Moreno.