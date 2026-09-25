El club que vino a ver a Keyrol, incómodo beso a Kervin y la de verde se robó las miradas

Estas son las mejores imágenes en la previa del juego entre Honduras y Surinam ¿Qué equipo es el que viene a ver a Keyrol Figueroa?
Las bellas chicas han posado para el lente de DIEZ en las afueras del estadio Nacional Chelato Uclés.
La bella Esperanza Ochoa antes del partido entre Honduras y Surinam.
Otra chica más de las guapas que posó para el lente de DIEZ.
El preparador físico, Daniel Curbelo, y el entrenador de porteros, Sergio López, del Olimpia, llegaron al estadio Nacional para apoyar a la H. Son extranjeros, pero sienten a Honduras en el corazón.
Aficionados de Surinam también llegaron al Nacional para apoyar a su selección.
Este pequeñin va tomando experiencia de cara al futuro. Su madre guardará esta foto para la eternidad.
Otro pequeño que disfrutará de la selección nacional de Honduras.
Desde pequeños los padres llevan a sus hijos a ver a la Bicolor.
Familias completas también se han acercado para el Honduras vs Surinam.
Aquí no importa lan situación, la H a pesar de todo mueve sentimientos.
Los aficionados llegaron desde temprano al estadio Nacional.
Esta es una de las pancartas más vistas en el regreso de la selección de Honduras. Este aficionado invita a todos a olvidar el pasado.
Los jugadores del Surinam ya en el estadio Nacional.
Jorge Salomón siempre acompaña a la selección de Honduras.
Luis Palma es uno de los más solicitados por los aficionados.
El Bicho pisó la grama del estadio Nacional descalzo, un ritual que hace siempre de los partidos.
Los aficionados le pidieron fotos al 10 de la selección nacional y este accedió.
Víctor Vandenbroucke en su primera convocatoria con Honduras junto a David Ruíz tomando mate.
"El Nashville SC tendrá presencia en las gradas del Nacional mediante un scauteador que mandaron principalmente por Keyrol Figueroa, pero no se descarta que si alguno de los jóvenes talentos sobresalga se fijen en él. Lo del delantero catracho es porque él técnico del club de la MLS, BJ Calllaghan, lo conoce bien cuando fue analista de la US Soccer y posteriormente entrenador interino del primer equipo. Para ese tiempo Keyrol la estaba rompiendo en la Sub-17 y de ahí viene el interés por sus cualidades.", ha informado el periodistia Jafeth Moreno.
El hondureño siempre hace esto en los juegos de local de la Bicolor.
También posó junto a su hija para el lente de DIEZ.
Kervin Arriaga saludó a los aficionados en el sector de silla.
Vaya beso a Kervin, la barrera no detuvo a nadie para lograr este gesto de cariño.
Esta periodista de verde se robó las miradas ¿Alguien sabe su nombre?
Otra foto más de la chica de verde en el estadio Nacional.
El amor también se hizo presente en la previa del juego de Honduras.