Los dos señalados tras la caída de Honduras y lo de Dereck: "Tremenda decepción"

La Selección de Honduras volvió a quedar en el centro de las críticas tras sufrir una dolorosa derrota por 2-3 ante Surinam en la Liga de Naciones de la Concacaf.
La caída generó una inmediata reacción en las redes sociales, donde los aficionados hondureños expresaron su molestia y cuestionaron el funcionamiento mostrado por la Bicolor durante el encuentro. El resultado tampoco pasó desapercibido entre los periodistas deportivos hondureños, quienes reaccionaron con dureza al desempeño del combinado nacional.
"Ridículo monumental", señaló la Zona Concacaf.
Diario El Heraldo.
Diario LA PRENSA.
La periodista hondureña Erika Williams dejó su punto de vista tras la derrota de Honduras ante Surinam.
El periodista hondureño Gustavo Caballero dejó un contundente comentario.
La opinión del periodista Chaco Funes.
La opinión del periodista hondureño Heber Betancourth.
Julio Cruz dejó su punto de vista.
Bebeto Flores calificó de papelón y vergonzoso el debut del español Molina como DT de Honduras.
La opinión del periodista hondureño Mario Figueroa.
Uno de los señalados por la prensa es el juego del portero Edrick Menjívar de la selección de Honduras.
Luis Vega es otro señalado por su horrible partido en el Honduras vs Surinam.
Manfredo Reyes señaló a Luis Vega.
El presidente Daniel Otero del Marathón dejó su comentario en las redes sociales.
Gustavo Roca dejó su punto de vista.
German Alvarado de Diario LA PRENSA.
También hay preocupación por la lesión del jugador hondureño Dereck Moncada: El portero Celio Valladares se mostró preocupado.
También hay preocupación por la lesión del jugador hondureño Dereck Moncada.
Honduras dejó escapar un partido que tenía momentos favorables y terminó sufriendo una derrota que aumenta la presión sobre el equipo. Ahora, la Bicolor deberá reaccionar rápidamente y corregir los errores mostrados si pretende mantenerse con opciones en la Liga de Naciones.