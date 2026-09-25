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Los dos señalados tras la caída de Honduras y lo de Dereck: "Tremenda decepción"

La derrota de Honduras ante Surinam dejó mucho más que un resultado doloroso.

25 de septiembre de 2026 a las 21:26
Los dos señalados tras la caída de Honduras y lo de Dereck: Tremenda decepción
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La Selección de Honduras volvió a quedar en el centro de las críticas tras sufrir una dolorosa derrota por 2-3 ante Surinam en la Liga de Naciones de la Concacaf.
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La caída generó una inmediata reacción en las redes sociales, donde los aficionados hondureños expresaron su molestia y cuestionaron el funcionamiento mostrado por la Bicolor durante el encuentro. El resultado tampoco pasó desapercibido entre los periodistas deportivos hondureños, quienes reaccionaron con dureza al desempeño del combinado nacional.
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"Ridículo monumental", señaló la Zona Concacaf.
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Diario El Heraldo.
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Diario LA PRENSA.
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La periodista hondureña Erika Williams dejó su punto de vista tras la derrota de Honduras ante Surinam.
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El periodista hondureño Gustavo Caballero dejó un contundente comentario.
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La opinión del periodista Chaco Funes.
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La opinión del periodista hondureño Heber Betancourth.
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Julio Cruz dejó su punto de vista.
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Bebeto Flores calificó de papelón y vergonzoso el debut del español Molina como DT de Honduras.
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La opinión del periodista hondureño Mario Figueroa.
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Uno de los señalados por la prensa es el juego del portero Edrick Menjívar de la selección de Honduras.
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Luis Vega es otro señalado por su horrible partido en el Honduras vs Surinam.
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Manfredo Reyes señaló a Luis Vega.
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El presidente Daniel Otero del Marathón dejó su comentario en las redes sociales.
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Gustavo Roca dejó su punto de vista.
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German Alvarado de Diario LA PRENSA.
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También hay preocupación por la lesión del jugador hondureño Dereck Moncada: El portero Celio Valladares se mostró preocupado.
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También hay preocupación por la lesión del jugador hondureño Dereck Moncada.
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Honduras dejó escapar un partido que tenía momentos favorables y terminó sufriendo una derrota que aumenta la presión sobre el equipo. Ahora, la Bicolor deberá reaccionar rápidamente y corregir los errores mostrados si pretende mantenerse con opciones en la Liga de Naciones.
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