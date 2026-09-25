Lágrimas de Dereck, tristeza de Keyrol y leyenda vio a Honduras caer ante Surinam

La Selección de Honduras cayó 2-3 ante Surinam y ha comenzado la era de José Francisco Molina en partidos oficiales con el pie izquierdo. Estas fueron las caras de la derrota.
Maynor Figueroa, leyenda de la Selección de Honduras, llegó al Nacional para ver a sus hijos jugar ante Surinam. Lo que no esperaba era la derrota.
El excapitán de la Bicolor estuvo en el sector de silla y cantó el himno de Honduras antes del comienzo del juego.
José Francisco Molina debutaba en partidos oficiales con la selección de Honduras.
1 – Edrick Menjívar; 2 – Dénil Maldonado, 4 – Luis Vega, 5 – Kervin Arriaga, 6 – Christopher Meléndez, 7 – Jonathan Rubio, 8 – Joseph Rosales, 10 – Luis Palma, 14 – Alejandro Reyes, 18 – Dereck Moncada y 21 – Bryan Róchez.
23- Vaessen; 3- Balker, 7- Kerk, 8- Lonwijk , 9 – Margare, t10 – Jubitana, 12 – Abena, 16 – ’t Zand, 19 – Pinas, 21 – van Gelderen, 22 – Paal
Estos fueron los jugadores de Honduras que se quedaron en la banca.
A Keyrol Figueroa lo vino a ver jugar un ojeador del Nashville, pero inició desde el banquillo.
Surinam pegó primero en el marcador para sorpresa de muchos.
Lo que no esperaban era que Dererck Moncada iba a estar en su noche a pesar del resultado.
El jugador del Lugano de Suiza empató el partido al minuto 20 tras un gran pase de Luis Palma.
El catracho marcaba su primer gol con la camisa de la selección de Honduras. Un día histórico para el de Talanga.
Bailó punta en el banderín junto a Luis Palma, la alegría era total para la selección de Honduras.
Más aún cuando dos minutos después Bryan Róchez marcaba el segundo.
La H remontaba y Róchez marcaba 913 días después con la Biclor. Su último tanto había sido en marzo de 2024.
La Bicolor enfilaba una victoria, pero no esperaba la reacción que tuvo Surinam.
La nota roja la marcó Dereck Moncada que salió lesionado en el segundo tiempo. El joven futbolista no aguantó su frustración y salió entre lágrimas.
En su lugar entró Alenis Vargas, los minutos que jugó lo hizo bien.
A pesar de intentar por la banda derecha, no pudo concretar el empate para Honduras.
Keyrol Figueroa tuvo minutos y usó la camisa número 9.
El lamento de Kervin Arriaga en la derrota de Honduras ante Surinam.
Jonathan Rubio fue una de las sorpresas del 11, pero no pudo ser diferencial.
El rostro de Luis Palma luego de la derrota de Honduras.
Keyrol Figueroa saludando a un rival luego de la derrota.
A pesar de su debut oficial, Keyrol se quedó con el trago amargo.
Surinam celebró en el estadio Nacional Chelato Uclés.
La escuadra caribeña vino a jugar de la mejor forma a Honduras.