  1. Inicio
  2.  Fotogalerías
  3.  Fotogalería Futbol Nacional

Lágrimas de Dereck, tristeza de Keyrol y leyenda vio a Honduras caer ante Surinam

La Selección de Honduras cayó 2-3 ante Surinam y ha comenzado la era de José Francisco Molina en partidos oficiales con el pie izquierdo. Estas fueron las caras de la derrota.

25 de septiembre de 2026 a las 21:12
Lágrimas de Dereck, tristeza de Keyrol y leyenda vio a Honduras caer ante Surinam
1 de 27

La Selección de Honduras cayó 2-3 ante Surinam y ha comenzado la era de José Francisco Molina en partidos oficiales con el pie izquierdo. Estas fueron las caras de la derrota.

David Romero y Estalin Irias
Lágrimas de Dereck, tristeza de Keyrol y leyenda vio a Honduras caer ante Surinam
2 de 27

Maynor Figueroa, leyenda de la Selección de Honduras, llegó al Nacional para ver a sus hijos jugar ante Surinam. Lo que no esperaba era la derrota.
Lágrimas de Dereck, tristeza de Keyrol y leyenda vio a Honduras caer ante Surinam
3 de 27

El excapitán de la Bicolor estuvo en el sector de silla y cantó el himno de Honduras antes del comienzo del juego.
Lágrimas de Dereck, tristeza de Keyrol y leyenda vio a Honduras caer ante Surinam
4 de 27

José Francisco Molina debutaba en partidos oficiales con la selección de Honduras.
Lágrimas de Dereck, tristeza de Keyrol y leyenda vio a Honduras caer ante Surinam
5 de 27

1 – Edrick Menjívar; 2 – Dénil Maldonado, 4 – Luis Vega, 5 – Kervin Arriaga, 6 – Christopher Meléndez, 7 – Jonathan Rubio, 8 – Joseph Rosales, 10 – Luis Palma, 14 – Alejandro Reyes, 18 – Dereck Moncada y 21 – Bryan Róchez.
Lágrimas de Dereck, tristeza de Keyrol y leyenda vio a Honduras caer ante Surinam
6 de 27

23- Vaessen; 3- Balker, 7- Kerk, 8- Lonwijk , 9 – Margare, t10 – Jubitana, 12 – Abena, 16 – ’t Zand, 19 – Pinas, 21 – van Gelderen, 22 – Paal
Lágrimas de Dereck, tristeza de Keyrol y leyenda vio a Honduras caer ante Surinam
7 de 27

Estos fueron los jugadores de Honduras que se quedaron en la banca.
Lágrimas de Dereck, tristeza de Keyrol y leyenda vio a Honduras caer ante Surinam
8 de 27

A Keyrol Figueroa lo vino a ver jugar un ojeador del Nashville, pero inició desde el banquillo.
Lágrimas de Dereck, tristeza de Keyrol y leyenda vio a Honduras caer ante Surinam
9 de 27

Surinam pegó primero en el marcador para sorpresa de muchos.
Lágrimas de Dereck, tristeza de Keyrol y leyenda vio a Honduras caer ante Surinam
10 de 27

Lo que no esperaban era que Dererck Moncada iba a estar en su noche a pesar del resultado.
Lágrimas de Dereck, tristeza de Keyrol y leyenda vio a Honduras caer ante Surinam
11 de 27

El jugador del Lugano de Suiza empató el partido al minuto 20 tras un gran pase de Luis Palma.
Lágrimas de Dereck, tristeza de Keyrol y leyenda vio a Honduras caer ante Surinam
12 de 27

El catracho marcaba su primer gol con la camisa de la selección de Honduras. Un día histórico para el de Talanga.
Lágrimas de Dereck, tristeza de Keyrol y leyenda vio a Honduras caer ante Surinam
13 de 27

Bailó punta en el banderín junto a Luis Palma, la alegría era total para la selección de Honduras.
Lágrimas de Dereck, tristeza de Keyrol y leyenda vio a Honduras caer ante Surinam
14 de 27

Más aún cuando dos minutos después Bryan Róchez marcaba el segundo.
Lágrimas de Dereck, tristeza de Keyrol y leyenda vio a Honduras caer ante Surinam
15 de 27

La H remontaba y Róchez marcaba 913 días después con la Biclor. Su último tanto había sido en marzo de 2024.
Lágrimas de Dereck, tristeza de Keyrol y leyenda vio a Honduras caer ante Surinam
16 de 27

La Bicolor enfilaba una victoria, pero no esperaba la reacción que tuvo Surinam.
Lágrimas de Dereck, tristeza de Keyrol y leyenda vio a Honduras caer ante Surinam
17 de 27

La nota roja la marcó Dereck Moncada que salió lesionado en el segundo tiempo. El joven futbolista no aguantó su frustración y salió entre lágrimas.
Lágrimas de Dereck, tristeza de Keyrol y leyenda vio a Honduras caer ante Surinam
18 de 27

En su lugar entró Alenis Vargas, los minutos que jugó lo hizo bien.
Lágrimas de Dereck, tristeza de Keyrol y leyenda vio a Honduras caer ante Surinam
19 de 27

A pesar de intentar por la banda derecha, no pudo concretar el empate para Honduras.
Lágrimas de Dereck, tristeza de Keyrol y leyenda vio a Honduras caer ante Surinam
20 de 27

Keyrol Figueroa tuvo minutos y usó la camisa número 9.
Lágrimas de Dereck, tristeza de Keyrol y leyenda vio a Honduras caer ante Surinam
21 de 27

El lamento de Kervin Arriaga en la derrota de Honduras ante Surinam.
Lágrimas de Dereck, tristeza de Keyrol y leyenda vio a Honduras caer ante Surinam
22 de 27

Jonathan Rubio fue una de las sorpresas del 11, pero no pudo ser diferencial.
Lágrimas de Dereck, tristeza de Keyrol y leyenda vio a Honduras caer ante Surinam
23 de 27

El rostro de Luis Palma luego de la derrota de Honduras.
Lágrimas de Dereck, tristeza de Keyrol y leyenda vio a Honduras caer ante Surinam
24 de 27

Keyrol Figueroa saludando a un rival luego de la derrota.
Lágrimas de Dereck, tristeza de Keyrol y leyenda vio a Honduras caer ante Surinam
25 de 27

A pesar de su debut oficial, Keyrol se quedó con el trago amargo.
Lágrimas de Dereck, tristeza de Keyrol y leyenda vio a Honduras caer ante Surinam
26 de 27

Surinam celebró en el estadio Nacional Chelato Uclés.
Lágrimas de Dereck, tristeza de Keyrol y leyenda vio a Honduras caer ante Surinam
27 de 27

La escuadra caribeña vino a jugar de la mejor forma a Honduras.
Cargar más fotos