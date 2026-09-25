Terremoto en Costa Rica: la decisión con Bocha Batista tras el ridículo ante Curazao

La Selección Nacional de Costa Rica vive uno de los momentos más oscuros de su historia reciente. En una noche vergonzosa en el Estadio Ricardo Saprissa, la Tricolor dejó ir una ventaja de 3-0 frente a Curazao para terminar perdiendo 3-4, un resultado que desató la tormenta en la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol). Tras el histórico ridículo en casa, la dirigencia tomó cartas en el asunto: Fernando "Bocha" Batista continuará al mando del equipo tico. Se manejab que Ronald González (Director de selecciones) asumiría el banquillo para los próximos tres compromisos de forma interina, mientras la Fedefútbol define al sustituto definitivo. Entre los candidatos que más gustan a la directiva destacan dos viejos conocidos: Alexandre Guimaraes y Jeustin Campos.

Kevin Jiménez, periodistica tico, que siempre está en el radar de las primicias ha confirmado que Batista va a dirigir al menos ante Haití y luego verán que decisión toman. A Costa Rica se le olvidó por completo ganar. El registro reciente de la Sele refleja el mal momento que atraviesa, acumulando 13 partidos consecutivos con un saldo de apenas una victoria, cinco empates y siete derrotas. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El declive comenzó durante la eliminatoria mundialista, donde los empates ante Nicaragua, Haití y Honduras sembraron dudas. Aunque se logró un triunfo apretado en casa frente a los pinoleros, una posterior derrota contra el conjunto haitiano y un nuevo empate ante los catrachos terminaron dejando a Costa Rica fuera de la Copa del Mundo.

La crisis continuó en los amistosos de 2026 bajo la dirección de Batista que llegó en Febrero: un empate previo frente a Jordania en marzo y tres derrotas consecutivas ante Irán, Colombia e Inglaterra. El inicio de la Liga de Naciones parecía el escenario ideal para levantar cabeza. Sin embargo, lo ocurrido ante Curazao terminó por hundir al equipo en un caos total.