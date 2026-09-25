Terremoto en Costa Rica: la decisión con Bocha Batista tras el ridículo ante Curazao

La Selección Nacional de Costa Rica vive uno de los momentos más oscuros de su historia reciente. En una noche vergonzosa en el Estadio Ricardo Saprissa, la Tricolor dejó ir una ventaja de 3-0 frente a Curazao para terminar perdiendo 3-4, un resultado que desató la tormenta en la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol).
Tras el histórico ridículo en casa, la dirigencia tomó cartas en el asunto: Fernando "Bocha" Batista continuará al mando del equipo tico. Se manejab que Ronald González (Director de selecciones) asumiría el banquillo para los próximos tres compromisos de forma interina, mientras la Fedefútbol define al sustituto definitivo. Entre los candidatos que más gustan a la directiva destacan dos viejos conocidos: Alexandre Guimaraes y Jeustin Campos.
Kevin Jiménez, periodistica tico, que siempre está en el radar de las primicias ha confirmado que Batista va a dirigir al menos ante Haití y luego verán que decisión toman.
A Costa Rica se le olvidó por completo ganar. El registro reciente de la Sele refleja el mal momento que atraviesa, acumulando 13 partidos consecutivos con un saldo de apenas una victoria, cinco empates y siete derrotas.
El declive comenzó durante la eliminatoria mundialista, donde los empates ante Nicaragua, Haití y Honduras sembraron dudas. Aunque se logró un triunfo apretado en casa frente a los pinoleros, una posterior derrota contra el conjunto haitiano y un nuevo empate ante los catrachos terminaron dejando a Costa Rica fuera de la Copa del Mundo.
La crisis continuó en los amistosos de 2026 bajo la dirección de Batista que llegó en Febrero: un empate previo frente a Jordania en marzo y tres derrotas consecutivas ante Irán, Colombia e Inglaterra.
El inicio de la Liga de Naciones parecía el escenario ideal para levantar cabeza. Sin embargo, lo ocurrido ante Curazao terminó por hundir al equipo en un caos total.
Sin tiempo para lamentarse, la Sele deberá viajar a Jamaica para enfrentarse este domingo a la selección de Haití. Con la presión al máximo y en medio de un cambio de técnico, Costa Rica está obligada a sumar de a tres para no complicar aún más su panorama en la Liga de Naciones.