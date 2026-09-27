¿Deja su cargo? Batista responde tajante tras sufrir otra derrota con Costa Rica

El argentino Fernando 'Bocha' Batista afirmó este domingo tras perder 2-0 ante Haití en la Liga de Naciones de la Concacaf y acumular seis partidos sin ganar al frente de la selección de Costa Rica, que confía "a muerte" en su trabajo y en los jugadores.

"Tengo toda la fuerza. Confío a muerte en mi trabajo y en el grupo", dijo el DT en la conferencia de prensa posterior al partido disputado en Kingston, Jamaica, donde Haití juega como local debido a los problemas de inseguridad que atraviesa ese país.

Batista, quien respondió escuetamente las preguntas que le formularon, explicó que la única forma de salir del bache es "trabajando" y sobre la pregunta de si va a continuar en el cargo contestó que "mañana hay que entrenar".