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¿Deja su cargo? Batista responde tajante tras sufrir otra derrota con Costa Rica

Fernando 'Bocha' Batista habló en la rueda de prensa luego de caer contra Haití y quedar casi eliminado del certamen.

¿Deja su cargo? Batista responde tajante tras sufrir otra derrota con Costa Rica
27 de septiembre de 2026 a las 20:25

El argentino Fernando 'Bocha' Batista afirmó este domingo tras perder 2-0 ante Haití en la Liga de Naciones de la Concacaf y acumular seis partidos sin ganar al frente de la selección de Costa Rica, que confía "a muerte" en su trabajo y en los jugadores.

"Tengo toda la fuerza. Confío a muerte en mi trabajo y en el grupo", dijo el DT en la conferencia de prensa posterior al partido disputado en Kingston, Jamaica, donde Haití juega como local debido a los problemas de inseguridad que atraviesa ese país.

Batista, quien respondió escuetamente las preguntas que le formularon, explicó que la única forma de salir del bache es "trabajando" y sobre la pregunta de si va a continuar en el cargo contestó que "mañana hay que entrenar".

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"Hay cosas que me gustan. Estoy dolido con el resultado. Hay cosas futbolísticas que se han hecho bien , pero cuando perdés ves todo negativo", declaró.

Batista comenzó a dirigir a Costa Rica en marzo pasado y desde entonces perdió cinco partidos (Irán, Inglaterra, Colombia, Curazao y Haití) y empató uno (Jordania).

El entrenador afirmó que saca de su proceso los partidos amistosos de marzo contra Irán y Jordania porque conoció a los jugadores "en el avión" y los de junio contra Inglaterra y Colombia porque considera que el equipo tico no estaba preparado para enfrentar a rivales de ese calibre.

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Con su derrota de este domingo contra Haití y la del pasado jueves en casa ante Curazao (3-4) en las dos primeras jornadas de la fase de grupos de la Liga de Naciones, Costa Rica quedó con escasas posibilidades de clasificarse a los cuartos de final del torneo, pues el formato de esta fase está compuesto por solo 4 partidos para cada selección.

Para pelear por uno de los dos boletos del grupo a los cuartos de final, Costa Rica debe ganar sus dos siguientes encuentros, ante Nicaragua el próximo jueves en Managua, y el domingo en casa de nuevo contra Haití, y asimismo esperar una combinación de resultados de los otros equipos.

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Agencia EFE
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