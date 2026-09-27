¿Deja su cargo? Batista responde tajante tras sufrir otra derrota con Costa Rica

El argentino Fernando 'Bocha' Batista afirmó este domingo tras perder 2-0 ante Haití en la Liga de Naciones de la Concacaf y acumular seis partidos sin ganar al frente de la selección de Costa Rica, que confía "a muerte" en su trabajo y en los jugadores.
"Tengo toda la fuerza. Confío a muerte en mi trabajo y en el grupo", dijo el DT en la conferencia de prensa posterior al partido disputado en Kingston, Jamaica, donde Haití juega como local debido a los problemas de inseguridad que atraviesa ese país.
Batista, quien respondió escuetamente las preguntas que le formularon, explicó que la única forma de salir del bache es "trabajando" y sobre la pregunta de si va a continuar en el cargo contestó que "mañana hay que entrenar".
"Hay cosas que me gustan. Estoy dolido con el resultado. Hay cosas futbolísticas que se han hecho bien , pero cuando perdés ves todo negativo", declaró.
Batista comenzó a dirigir a Costa Rica en marzo pasado y desde entonces perdió cinco partidos (Irán, Inglaterra, Colombia, Curazao y Haití) y empató uno (Jordania).
El entrenador afirmó que saca de su proceso los partidos amistosos de marzo contra Irán y Jordania porque conoció a los jugadores "en el avión" y los de junio contra Inglaterra y Colombia porque considera que el equipo tico no estaba preparado para enfrentar a rivales de ese calibre.
Con su derrota de este domingo contra Haití y la del pasado jueves en casa ante Curazao (3-4) en las dos primeras jornadas de la fase de grupos de la Liga de Naciones, Costa Rica quedó con escasas posibilidades de clasificarse a los cuartos de final del torneo, pues el formato de esta fase está compuesto por solo 4 partidos para cada selección.
Para pelear por uno de los dos boletos del grupo a los cuartos de final, Costa Rica debe ganar sus dos siguientes encuentros, ante Nicaragua el próximo jueves en Managua, y el domingo en casa de nuevo contra Haití, y asimismo esperar una combinación de resultados de los otros equipos.