Van Dijk se ofrece al Barcelona y recibe respuesta inmediata de Hansi Flick

El central y capitán del Liverpool, Virgil van Dijk, habría ofrecido sus servicios al FC Barcelona para llegar libre en el verano de 2027, fecha en la que finaliza su actual contrato con el conjunto británico. Según una información publicada por El Nacional, citando al medio británico The Independent, el experimentado defensor neerlandés está muy motivado por asumir un nuevo reto en la liga española tras su exitosa etapa en Anfield.

La posibilidad de incorporar a un futbolista de su nivel sin pagar traspaso resulta una opción atractiva para las finanzas de la junta directiva encabezada por Joan Laporta y Deco. Sin embargo, el entrenador Hansi Flick no ve con buenos ojos el movimiento, ya que considera que un central de 36 años necesitaría un periodo de adaptación que no se ajusta a las necesidades inmediatas del equipo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Además, el técnico alemán teme que la llegada del neerlandés frene la progresión de jóvenes talentos de La Masia como Gerard Martín, Álex Campos, Hafiz Gariba, Baba Kourouma o Sergi Mayans.

Por esta razón, la prioridad del cuerpo técnico pasa por estudiar alternativas defensivas más jóvenes, entre las que destacan nombres como Alessandro Bastoni, Ruud Nijstad o Nico Schlotterbeck. En el caso hipotético de que la dirección deportiva del Barcelona decidiera apostar finalmente por un perfil veterano para la zaga, Flick preferiría la opción del internacional español Aymeric Laporte.