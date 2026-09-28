El Barcelona y Florentino se verán en los juzgados: la demanda del club azulgrana

El Barcelona y Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, se verán las caras en los Juzgados de Madrid en un acto de conciliación a raíz de una demanda previa a la interposición de una querella por un delito de calumnias contra el máximo dirigente del club blanco. El acto de conciliación se celebrará el 25 de noviembre en la Sala de Vistas Juzgados 1 y 2 de Madrid, como paso previo a la formalización de una querella contra Pérez por un presunto delito de calumnias relativo al artículo 205 del Código Penal. La entidad azulgrana presentó la demanda de conciliación en junio pasado después de que el 12 de mayo Florentino acusara al Barcelona de "corrupción", de "enriquecer a los árbitros" y de salir "siempre beneficiado" por los colegiados, en alusión al caso Negreira.

La letrada María Luis Ortega precisa, en su escrito, que si la parte demandante (el Barcelona) no se presenta a la comparecencia se archivará el caso, mientras que si no lo hace el requerido (Florentino Pérez) se dará por intentada a todos los efectos. Cuando inició el proceso, el Barça explicó que si esta demanda no era "debidamente atendida", la entidad presentaría "la correspondiente querella criminal" contra el presidente del Real Madrid. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El acto de conciliación es el mecanismo previo a la interposición de una querella por el presunto delito de calumnias por las declaraciones que Florentino realizó en la rueda de prensa del pasado 12 de mayo y en una entrevista en un medio de comunicación al día siguiente. En su demanda, el Barcelona pide a Pérez que reconozca la inexactitud de sus declaraciones cuando identificó a un grupo de árbitros como destinatarios de cantidades por parte del club catalán con el propósito de alterar la competición y que, alternativamente, identifique a los colegiados que recibieron dichos pagos, a los que el presidente del Real Madrid calificó de "Negreira Boys".