Rodri explica por qué no se dio su fichaje al Madrid: "Mi decisión fue complicada"

Rodri, Balón de Oro 2024, volvió a hablar sobre uno de los grandes rumores del último mercado de fichajes: la posibilidad de convertirse en jugador del Real Madrid.
El ex jugador del Manchester City reconoció que el interés del equipo blanco fue real y que los directivos se movieron para intentar concretar su llegada.
"El Madrid mostró interés desde el primer momento, tuvieron un comportamiento ejemplar y las propuestas fueron de ir a por el jugador", señaló el mediocampista del Barcelona en charla con El Partidazo de COPE.
INTERÉS DEL REAL MADRID
Al ser consultado directamente sobre si el Real Madrid hizo todo lo posible para quedarse con sus servicios, el futbolista evitó establecer hasta dónde llegó el esfuerzo del club, aunque sí reconoció que hubo una propuesta importante.
"No sé lo que es ir a 100%, pero está claro que el interés lo tuvieron y fueron con todo un poco lo que tenían", explicó.
Rodri también contó que mantuvo conversaciones con altos dirigentes del Real Madrid, quienes le transmitieron personalmente las ganas que existían de contar con él.
"Me trasladaron el entusiasmo, las ganas que tenían de que fuera para allá y eso también hizo que mi decisión fuera más complicada", afirmó.
¿Habló Rodri con Florentino Pérez?
Por último, el ahora futbolista del Barça prefiere no responder a si una de esas personas con las que habló del Real Madrid era Florentino Pérez.
"Me lo voy a reservar para mí. Hablé con gente de allí que me trasladó el entusiasmo y las ganas que tenían de que fuera para allí y eso hizo que mi decisión fuera más complicada está claro", concluye.