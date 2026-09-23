Rodri explica por qué no se dio su fichaje al Madrid: "Mi decisión fue complicada"

Rodri, Balón de Oro 2024, volvió a hablar sobre uno de los grandes rumores del último mercado de fichajes: la posibilidad de convertirse en jugador del Real Madrid.

El ex jugador del Manchester City reconoció que el interés del equipo blanco fue real y que los directivos se movieron para intentar concretar su llegada.

"El Madrid mostró interés desde el primer momento, tuvieron un comportamiento ejemplar y las propuestas fueron de ir a por el jugador", señaló el mediocampista del Barcelona en charla con El Partidazo de COPE.